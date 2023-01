A magyar válogatott csapatkapitánya a 25. percben jó 30 méterről szabadrúgásból bombázott – a kissé lassan vetődő kapus mellett – a jobb sarokba, majd a 49. percben egy elegáns labdalevételt követően a 16-os vonaláról lőtte ki nagy erővel, jobbal, félmagasan a jobb alsót. A vendégek a 68. percben Chris Führich tizenegyesével ugyan szépítettek, de több gól már esett a mérkőzésen (2-1). A 22 esztendős magyar középpályás karrierje 8. és 9. gólját szerezte a német élvonalban, érdekesség, hogy az első kettőt szintén a Stuttgart ellen jegyezte, még 2021 augusztusában. Az RB Leipzigben végig a pályán volt a védelemben Willi Orbán is, a kapus Gulácsi Péter viszont továbbra is súlyos sérülése után lábadozik. Szoboszlai Dominik azt mondta a DPA német hírügynökségnek: lipcsei csapattársai rendszeresen azzal idegesítik a mérkőzéseken, hogy lövésre biztatják.

– Mindig idegesítenek, hogy lőjek. Minden meccsen legalább tizenötször – mondta a magyar labdarúgó-válogatott középpályása nem túl komolyan – Ezúttal kétszer is hallgattam rájuk és mindkétszer bejött. Úgyhogy csak továbbra is idegesítsenek. Társai szerint nem különleges rúgótechnikája Szoboszlai egyetlen erőssége. – A gólok szépek, fontosak és szuperek, de én azt is látom, mit csinál a labda ellen. Ritkán látok olyan 10-est, aki védekezésben ilyen jó – mondta róla az osztrák Schlager. Amióta Marco Rose a kupagyőztes RB Leipzig vezetőedzője, Szoboszlai formája erőteljesen felfelé ível, de ez nem csoda, miután a tréner 14 éves kora óta ismeri őt, és az irányítása alatt jóval több lehetőséget kap, mint korábban. – Hihetetlenül ambiciózus. És a rúgótechnikája kivételes – mondta a német együttes mestere. A lipcsei csapatnak a Stuttgart elleni a 16. veretlenül megvívott mérkőzése volt sorozatban.