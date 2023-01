Hámori Ádám (86 kg) hosszú ideje a legjobb hazai ökölvívók közé tartozik – 2011 óta volt tagja a válogatottnak. A sok nagyszerű eredménye közül kiemelkedik a junior- Európa-bajnokságon nyert aranyérme (2011), az ifjúsági Eb-n begyűjtött ezüstérme (2013), de nyert egyetemi és főiskolás világbajnokságot (2018), megválasztották év legjobb ökölvívójának (2018). 2020-ben gyűjtötte be nyolcadik (!) felnőtt magyar bajnoki címét. És rendre megmutatta magát felnőtt vb-ken, Eb-ken, különböző nemzetközi tornákon. Ennek megfelelően 2021 év végén még nyert egy rangos nemzetközi tornát Bosznia-Hercegovinában. Érdekesség, hogy a korosztályos bajnokságokban is végig verte a honi mezőnyt: serdülőkén rögtön magyar bajnoki címmel mutatkozott be a mezőnynek, majd következett egy junior és két ifjúsági aranyérem. A tavalyi versenyszezont viszont már kihagyta.

– Most januárban van egy éve, hogy szögre akasztottam a kesztyűt – árulta el a 28 éves Hámori Ádám. – Tudtam, hogy egyszer eljön ez a pillanat - ha fájó szívvel is, de meghoztam a döntést. Persze nem hirtelen felindulásból, jól átgondoltam a dolgot, megbeszéltem a családommal, mindenki támogatott. Nem árulok el nagy titkot azzal, hogy a bokszból nem igazán lehet megélni – akkor sem, ha az ember nyolcszoros magyar bajnok. Nem vagyok már gyerek, hogy az álmaimat hajszoljam, a privát életemre kell koncentrálnom. Szép pályafutás van mögöttem, minden ringben, edzőteremben eltöltött percet imádtam – 14 évesen kezdtem el bokszolni. Egyetlen szívfájdalmam, hogy az olimpiára nem jutottam ki.

– Volt lehetőségem arra, hogy kipróbáljam magam a profik között, de el kellett volna költöznöm Kőszegről, szinte új életet kellett volna kezdenem – amire nem voltam hajlandó. Edzőként is maradhattam volna a boksz mellett, de végül erre is nemet mondtam. Az első időszakban jól megvoltam ökölvívás nélkül, magam is meglepődtem ezen. Két-három hónapja azonban ismét rám tört az érzés: őrülten hiányzik a ring. Biztos, hogy ismét edzésbe állok, talán még egy-két gála jellegű meccset is bevállalok, ha rendesen fel tudok készülni. De a versenyszerű bokszról végleg letettem. Amikor 2021 végén, a vb után leültem beszélni a jövőmről a válogatott szövetségi kapitányával, Bertók Róberttel, nem marasztalt, hogy folytassam a pályafutásom, higgadtan lezártuk a történetet. Végezetül köszönöm edzőim, Varsányi Áron és Gombai János munkáját, és mindenkinek, aki akár csak egy pozitív szóval is támogatott – zárta szavait Hámori Ádám.