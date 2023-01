Öt győzelemmel és hat döntetlennel, tíz ponttal a férfi teke NB I. Nyugati-csoportjának 8. helyén tanyázik a Farkas Imre játékos-edző vezette Sárvári Kinizsi együttese. A vasiak ifjúsági csapata pedig vezeti a bajnokságot.

– Célkitűzésünk az volt, hogy legalább 50%-os eredményt érjünk el a bajnokságban – mondta Farkas Imre. – Ez féltávnál majdnem sike–ült is, hiszen öt győzelmünk és hat vereségünk van – akár fordítva is alakulhatott volna a mutató. Úgyhogy összességében elégedettek lehetünk az őszi szerepléssel. Szerencsére a komolyabb sérülések elkerülték a csapatot, de akkor sem lett volna gond, ha kiesik egy-két emberünk, bő, kilenc fős felnőtt kerettek dolgozunk. Kicsit gyengébben kezdtük a bajnokságot, de októbertől fordult a kocka, egyre jobban összeállt a csapat. A fontos meccseket a hátsó régióban tanyázó ellenfelek – Halogy, Nagykanizsa, Nyergesújfalu – ellen sikerüt megnyernünk. – ugyanakkor akadt néhány olyan meccsünk, amely a végén ment el. Az Oroszlány és a Nagymizdó ellen szinte az utolsó dobásig nyerhettünk volna, végül mindkét meccsen vereség lett a vége. Pozitívum, hogy hazai pályán szinte mindig hoztuk a 3350 fa körüli eredményt, ami általában elég is volt a győzelemhez – persze előfordult, hogy az élmezőnybe tartozó csapatok ellen ez kevés volt, ők nálunk is jobban dobtak.

– Egyénileg Gombos Balázs teljesítményét emelném ki, aki – egy meccstől eltekintve – végig kiegyensúlyozott, átlag feletti teljesítményt nyújtott – folytatta Farkas Imre. –Balázst a második fordulótól kezdve már nem az első, hanem – velem párban – a befejező sorban játszattuk, hiszen jól bírja a nyomást, a terhet - nem remeg meg a keze, ha el kell dönteni a végén egy-egy meccset. Dicséretes ifjúsági csapatunk, szereplése, a fiatalok vezetik a tabellát, Balázs Ádám és Banai István is remek teljesítményt nyújtott, nem véletlen, hogy mindketten tagjai az U18-as válogatott keretének. Ráadásul Balázs az egyéni serdülő bajnokságban ezüstérmet szerzett. A jó eredményekben nagy szerepet játszott, hogy a Sárvár Arénában mindketten jó körülmények között, négysávos pályán tudtak gyakorolni. Ami a folytatást illeti, nagyon sűrű a mezőny, szeretnénk előbbre lépni a tabellán, a hatodik pozíció az elvárás. A héten kezdjük el a közös edzéseket, felkészülési meccsen idegenben megmérkőzünk a szintén sárvári Fülöp Borozóval, a Pápával, a Nagykanizsával és fogadjuk a Szuperligában szereplő Zalaegerszeget.