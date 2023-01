Mivel az átigazolási időszak január 15-től február 14-ig tart, még változhat a csapatok játékoskerete. A listavezető Diósgyőr négy játékost igazolt, a kapuba hazatért a Juventus második csapatától a korosztályos válogatott, az Illés Akadémián nevelkedett Senkó. Miskolcra igazolt Fehéroroszországból a gaboni Oboune is, miként a soroksáriak futballistája, Lőrinczy Attila. A második pécsieknél meglehetősen nagy volt a játékosmozgás, hatan érkeztek és öten távoztak. Kecskemétről Pejovics költözött a Mecsekaljára, viszont Hadaró kölcsönben futballozott eddig Pécsett, a védő most visszatért Kecskemétre. Rajta kívül Nikitscher is az NB I. második helyén álló lila-fehérekhez szerződött. A harmadik MTK-hoz többek között kölcsönből visszatért Bobál Dávid, míg a bal oldali védő Medgyes Sinan a rivális Diósgyőrhöz szerződött.

A negyedik Szeged leigazolta Dániából a korábban NB I.-ben futballozó Prossert Az ötödik Haladásból Sipos Zoltán Soroksárra igazolt, az északmacedón Alban Taipi tavasszal kölcsönben Szentlőrincen futballozik. Igazolni, nem igazolt a vasi csapat, az Illés Akadémiáról Katona István és Mohos Barnabás készül rendszeresen a felnőttekkel. A hatodik Gyirmót leigazolta Mezőkövesdről Madarász Márkot. A hetedik Ajkánál sem volt nagy mozgás, egy MTK-s fiatal, Gyuris érkezett, miközben két kölcsönjátékos távozott. Csákvárra a korábbi NB I.-es futballista, Beliczky Gergő (Tiszakécske) érkezett. Soroksárra a korábban említett Sipos (Haladás) mellett Németh Erik (ZTE) és Szabó (Puskás Akadémia) jött – utóbbi kölcsönben. Két meghatározó játékos, Haris (Paks) és Lőrinczy (DVTK) távozott. Győrbe négyen érkeztek, Dél-Amerikából a parauayi, magyar felmenőkkel is rendelkező Morinigo, aztán Dunaszerdahelyről Szendrei Ákos jött. A Rába-partján folytatja pályafutását az a Csontos is, aki télen először a Fradiból Mezőkövesdre, majd onnan mégis Győrbe tette át székhelyét. Dorogról pedig Keresztes Krisztián érkezett.

A 11. Tiszakécskéhez Biben (MTK), Vajda (DVTK) jött kölcsönben. Mosonmagyaróvárra Korbély Kristóf (DVTK), Makszim Puhtjejev (ukrán, Budapest Honvéd – kölcsönbe) jött. A 13. Kazincbarcika sem volt túl aktív télen, Kovács Bence (Mol Fehérvár) és Szekszárdi (Paks) érkezett kölcsönben. A 14. Siófok – szintén kölcsönben – megszerezte Paksról az Illés Akadémián nevelkedett Volter Patrikot. A szintén korábbi akadémista Nyári Patrik viszont Siófokról Paksra tért vissza. Nyíregyházára többek között a kapus Hrabina igazolt, míg távozott a szombathelyi születésű Artner Dávid. Budafokról elment a korábbi Haladás-játékos, Romic. Kozármislenyre öten jöttek és kilencen mentek. Távozott a korábban a Haladásban futballozó Kulcsár Kornél is. Az utolsó előtti Békéscsaba Póserrel (DVTK), Kóródival (Szeged) és Futóval (Pécs) erősített. Nyolcan viszont távoztak is. A sereghajtó Doroghoz a védő Preklet (III. kerület) érkezett.