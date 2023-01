Az év egy szövetségi elnökségi tisztújító közgyűléssel kezdődött, aminek eredményeként a szombathelyi Controll SE-t az a megtiszteltetés érte, hogy Dancsó Zoltánt és Koszogovits Mihályt ismét beválasztották az elnökség tagjai közé. Dancsó Zoltán továbbra is a light- és kicklight szakág vezetője maradt az utánpótlás- és felnőtt korosztályban. A controllosok első állomása tavaly is Karlovac volt, ahol számos medált sikerült bezsebelniük, Szmolek Emánuel aranyérme már előre jelezte, hogy szép és eredményes év elé nézhet a szombathelyi egyesület versenyzője.

– Jöttek sorban azok a tornák is, amelyek az utánpótlást illetően meghatározóak, gondolok itt a diákolimpiára és a magyar bajnokságra – tekintett vissza az elmúlt esztendőre Dancsó Zoltán, a szombathelyi Controll SE edzője. – Jó volt látni, hogy országos szinten mi azon kevés csapatok közé tartoztunk, amelyek a legtöbb érmet hozták el ezekről a megmérettetésekről. Szám szerint 20 éremmel tértünk haza a diákolimpiáról és 20 medált szereztünk a magyar bajnokságon is. Öt válogatott kick-boxolónk képviselhette országunkat az Európa-bajnokságon, majd az Európai Egyetemi Játékokon az ELTE színeiben ugyancsak három Controll SE-kötődésű versenyző mérettethette meg magát. A Szmolek Emánuel, Bolfán Ákos, Grünczeisz Patrik trióból Emánuel egy aranyat, Patrik pedig egy bronzot szerzett Lodzban. Nem maradt el az elismerés sem: Szmolek Emánuelt tavaly év végén az év egyetemi sportolójának választották.

Andorka Imre tanítványaival, Lakatos Erikkel, Horváth Szabolccsal és Antal Laurával

De emellett értékes pontszerző helyeket értünk el az utánpótlás világbajnokságon, a felnőtt magyar bajnokságon Varga Martin és Szmolek Emánuel kivívták a válogatottságot, majd az év csúcseseményének számító Európa-bajnokságon Emánuel egy arany- és egy ezüstéremmel az egyik legeredményesebb sportolója lett a kontinensviadalnak. Összességében egy szenzációs évet zártunk, rengeteg érmet szereztünk. Jelenleg is zajlik a 2023-as versenynaptár kialakítása, de februárban – akárcsak tavaly – ismét Karlovacban nyitjuk a szezont egy Európa Kupával. Szeretnénk idén Innsbruckba eljutni, ahol korábban nagyon nívós világkupákat rendeztek, viszont a pandémia miatt ennek az eseménynek a szervezését felfüggesztették egy időre, akárcsak az olaszországi Best Fighter elnevezésű tornát, amelyet reményeink szerint hosszabb kihagyást követően idén szeptemberben ismét meg tudnak rendezni. Aztán ahogy az elmúlt években, úgy idén is lesz diákolimpia, magyar bajnokság, lesz budapesti világkupánk, Egyetemi Európa-bajnokságnak ad majd otthont Zágráb, illetve az év utolsó versenyének mi a lisszaboni felnőtt vb-t lőttük be, ahol reményeim szerint minél több sportolót tudunk indítani válogatott színekben.

Az agrobios Bedi Miklós Mayer Gábor vezetőedzővel

Forrás: Agrobio Classic Kick-box és Box Club

Az Agrobio Classic Kick-box és Box Club vezetőedzője sikeresnek ítélte 2022-t, hiszen a fő versenyeken – utánpótlás világbajnokság, felnőtt Európa-bajnokság, Európa Kupa, világkupa és magyar megmérettetések – tudott indítani versenyzőket a szombathelyi klub.

– Ennél rosszabb évünk sose legyen! – kezdte értékelőjét Mayer Gábor, az Agrobio Classic Kick-box és Box Club vezetőedzője. – Jó lett volna, ha Csejtey Gabi a tavaly előtti vb-győzelméhez hasonló sikerrel tudja zárni az Európa-bajnokságot, de sajnos ez 2022-ben elmaradt, egy ezüst- és egy bronzéremmel zárta a kontinensviadalon, ami természetesen ugyancsak kimagasló eredménynek számít. Azt érzem, hogy a versenyzői kör egyre kevesebbet tud és akar versenyezni, ami mögött motivációs okok rejlenek. Ezek egy jelentős része abból fakad, hogy a kick-box nem olimpiai sportág és ezzel gyakorlatilag el is mondtam mindent, hiszen mi magunk finanszíroztuk a szezonunkat. A felnőtt Eb-re például ezért nem mentem ki, hiszen az plusz 6-700 ezer forintos költséget jelentett volna a klubnak, amit jelen esetben nem engedhettünk meg magunkat.

Az említett kontinensviadalon Csejtey Gábor mellett Holczmüller Bence is részt vett kicklight és light-contactban, mindkét kategóriában ötödik lett, hajszálon múlt mindkét szabályrendszerben az éremszerzése. Az utánpótlás vb-n pedig kadet II-ben Bedi Miklós indult pointfightingban egyéniben és csapatban – utóbbiban bronzot szerzett, aminek nagyon örültünk. Miki egyébként májusban igazolt át hozzánk Szentgotthárdról, nagyon ügyes sportolóról van szó, aki megnyerte az utánpótlás magyar bajnokságot is. Úgyhogy személyében egy nagyon jó versenyzőt sikerült igazolnunk. Rengeteget edzettünk az év során annak érdekében, hogy mindenki jó formába kerüljön.

A fentebb említett motivációs tényezőkön nyilván óriásit lendítene, ha bekerülne az olimpiai sportágak közé a kick-box. Az erről szóló döntést nagy eséllyel már idén meghozzák, de jövőre mindenképpen és amennyiben bekerülünk az olimpiai sportágak közé, azzal egészen új távlatok nyílnak támogatottságban, megítélésben, és szakmai téren is – fogalmazott Mayer Gábor, aki említést tett arról is, hogy tavaly csatlakozott a klub a Magyar Ökölvívó Szövetséghez is, mivel a vezetőedző letette az ökölvívói edzői vizsgát is. Ezért már nemcsak kick-box, hanem box klub is az Agrobio. 2023-ban már jó eséllyel a szorítókban is szoríthatunk az agrobios versenyzőkért.

A Rába-parti Castrum Sec-Dinamica SE Körmend kick-box szakosztálya 46 fővel két csoportban, a helyi kulturális központban és a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban folytatja tevékenységét. Andorka Imrének, a szakosztály vezetőjének tavaly is sikerült megszerveznie az őriszentpéteri edzőtábort, amely nemcsak fizikálisan, hanem kulturálisan is mindig komoly hatást gyakorol a gyerekekre.

– A 2022-es esztendőt is szép eredményekkel zártuk – értékelt Andorka Imre, a Castrum Sec-Dinamica SE Körmend elnöke, edzője. – A felnőttek mezőnyében sajnos nem versenyzett egyesületünk színeiben senki sem a különféle tornákon, reméljük idén ez változni fog. Több utánpótláskorú kick-boxolónk ért el fényes sikereket és haladt előre töretlenül a fejlődés útján. Kiemelendő Horváth Szabolcs, aki kadet II-es korcsoportban összesen nyolc aranyéremmel és három ezüsttel zárta az évet. Szabolcs tavaly ismét bekerült az utánpótlás válogatottba is, amelynek fő versenye a jesoloi világbajnokság volt. Ausztrál, lett és lengyel ellenfeleit maga mögé utasítva jutott be a döntőbe, ahol végül egy angol fiúval szemben alulmaradt. Az ezüst ez esetben aranyosan csillogott Szabolcs nyakában, hiszen mégiscsak egy vb-n sikerült ezt elérnie.

Mellette még feltétlen említést érdemel Antal Laura, Lakatos Erik és Kraller Patrik teljesítménye. Hármójuk közül Lakatos Erik több ízben is felállhatott a dobogó legfelső fokára, pontosan három aranyat szerzett ezüst- és bronzérmei mellé. Abban bízom, hogy idén is hasonlóan jó eredményeket érünk majd el tanítványaimmal. Lakatos Erik és Kraller Patrik 2007-es születésűek, ami azt jelenti, hogy 16 évesen belépnek a junior korcsoportba. Minden súly- és korcsoportváltás plusz nehézséget szokott előidézni, de remélem van már mögöttük annyi versenytapasztalat és rutin, hogy könnyedén áthidalják a felmerülő akadályokat. A tavalyi esztendőt 11 első, 12 második és 9 harmadik helyezéssel zártuk – összegzett Andorka Imre.