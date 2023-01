Izgalmas, színvonalas versennyel rajtolt az idei válogató időszak, a sportág legjobbjai a Kozma István Magyar Birkózó Akadémián (KIMBA) küzdöttek egymással. Az eseményt megtisztelte jelenlétével mások mellett Bacsa Péter, a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) ügyvezető alelnöke, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA) operatív igazgatója, Bácsi Péter, az MBSZ szakmai igazgatója, Lőrincz Tamás, a KIMBA olimpiai bajnok szakmai igazgatója, Ancsin László, az MBSZ főtitkára és Hegedüs Csaba, a KIMBA szakmai főtanácsadója is. A Haladást négy versenyző képviselte a megmérettetésen. Hegedüs Levente elveszítette első meccsét és így nem tudta tovább folytatni a küzdelmet. A 65 kilogrammosok között Buday Bálint az első fordulóban kikapott a szegedi Kiss Benedektől, a vasasos Egyed Balázs ellen viszont javítani tudott. Utolsó összecsapását szintén elveszítette az FTC-s Gombos Alexszel szemben, így harmadik helyen zárt. Wittmann Kristóf 97 kilogrammban előbb az érdi Délceg Józsefet, majd az orosházi Bakos Ferencet is 10-0-ra múlta felül, a szintén érdi Végh Richárd azonban szoros csatában jobbnak bizonyult nála 3-1-re, második lett. A 125 kilogrammosok között Ligeti Dániel mind a négy mérkőzését meggyőző fölénnyel nyerte meg, elsőségéhez kétség sem férhetett.

– Alapvetően jó teljesítményt nyújtott mindenki, elégedett voltam birkózóinkkal – összegzett Veréb István, a Haladás VSE birkózó szakosztályának vezetője. – Bálint és Kristóf is munka mellett jár edzésekre. Előbbi esetében reális eredmény született, hiszen ki lehetett kapni a ferencvárosi ifi Eb-ezüstérmes, valamint szegedi vetélytársától is, viszont a többszörös magyar bajnok Egyedet elkapta. Kristóf is remekül helytállt, nem sokon múlt, hogy a nála jóval edzettebb ellenfelét legyűrje. Dani nagyon simán nyerte súlycsoportját annak ellenére is, hogy a verseny előtt volt egy kisebb sérülése. Éppen ezért egy darabig még az indulása is kérdéses volt, mert nem akartuk kockára tenni a Zágrábban rendezendő Open Ranking versenyét. Dani ugyan kicsit tartott a csepeli Korcsog Milán elleni döntőbeli meccsétől, de utólag elmondható, hogy semmi oka sem volt rá, hiszen talán a fináléban birkózott a legmeggyőzőbben. Senkinek sem volt esélye vele szemben, végig kiegyensúlyozottan birkózott, a technikákat is remekül megcsinálta. Maximális dicséretet érdemel mindhárom érmes versenyzőnk.