A korábbi szerb U17-es és U19-es válogatott futballista hazáján kívül futballozott az olasz Genoa U19-es csapatában is, nyáron Szombathelyre a szerb másodosztályú Javor-Matistól érkezett. Zvekanov 39 bajnokin pályára lépett a szerb első osztályban is. A középpályás a Petrzalka elleni felkészülési mérkőzésen debütált a Haladásban, majd eljött július 2.-a, amikor a Kapfenberg elleni idegenbeli meccsen külső bokatörést és szárkapoccsont-törést szenvedett. A bal bokáját megműtötték, a szárkapoccsont-törés miatt pedig gipszet kellett viselnie. Ez azonban már csak a fájó múlt, a január 3-i felkészülést a csapattal együtt kezdte a futballista.

– Kedden a csapattal együtt kezdtem el a munkát, mindent megcsinálok, amit a többiek, teljes értékű tréningeket végzek – mondta a 22 éves Zvekanov. – Az első tréning után ugyan kicsit fájt a műtött lábamon az Achillesem, de ez amiatt volt, hogy míg a téli szünet alatt odahaza Szerbiában kemény, addig itt Szombathelyen puha talajon edzettem. Annak örülök, hogy erővel bírom a tréningeket, ez annak is köszönhető, hogy az elmúlt hat hónapban rendesen végigcsináltam a rehabilitációt. A rehabilitációval egyébként pár nappal azelőtt végeztem, ahogy elkezdtük az edzéseket. Ugyan a bokámban még bent van a nyári műtét során behelyezett lemez és hét csavar, ezeket a szezon végén Budapesten kiveszik. De semmilyen gondot nem okoznak a játékban. Nincs bennem félsz, amikor kimegyek a pályára, sosem gondolok arra, hogy mi történt velem, nem félek attól, hogy ismét megismétlődhet az akkori eset. Az őszi szezon végén ugyan már egy-két feladatot a csapattal együtt végeztem, de igazából most tértem vissza. Az első edzés fura is volt, de nagyon jó érzéssel töltött el, hogy a csapattal együtt készülhetek, végre ismét úgy érzem, hogy a Haladáshoz tartozok. A klub eddig segített a rehabilitációmban, csak éppen az elmúlt hat hónapban egyedül dolgoztam, edzettem – most végre újra csatlakozhattam a többiekhez. Ez nagyon jó érzés. Alig várom, hogy elkezdődjön a tavaszi szezon.

Michal Hipp ritkán változtat a kezdőcsapaton, így Zvekanovnak nem lesz egyszerű dolga beverekednie magát az együttesbe.

– Tisztában vagyok, hogy nehéz dolgom lesz, hiszen a csapat az őszi szezon végére nagyon magára talált, nagyon jól játszott, az utolsó három meccsét megnyerte – mondta Zvekanov. – A középpályása közepén bármelyik poszton számíthat rám a mester, nekem az a dolgom, hogy keményen eddzek és várjak a lehetőségre. Hogy milyen a munka Hippel? Nagyon közel áll a mentalitása az enyémhez, a szerbhez, a mester is a kemény munkában, a kemény. De ez a fajta munka nekem nagyon tetszik, erre szükségünk is van, hiszen a bajnokságban a kemény meló kifizetődik.