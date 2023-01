A tízéves múltra visszatekintő Vasi Terepfutó Sorozat megújult arculattal ünnepel. A felhasználóbarát nevezési rendszer, az elektronikus időmérés, a rajtszámos póló mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a bevált és méltán népszerű regionális futóverseny-sorozat színvonala lépést tartson a hasonló futóversenyekkel. Újdonság még a befutóérem is, amelyre korábban ezen a versenyen még nem volt példa.

A versenyt szervező Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő Egyesület idén mozaikéremben gondolkodik, a sorozat három futamán begyűjthető érmek egyben egy különleges grafikájú érmet adnak ki. A versenyen 5, 10 és 20 km-es távokon lehet indulni. Ezek idén 5 km-es körökön teljesíthetők, így a hosszabb futamok versenyei is jól követhetők lesznek. A rendezők a gyerekekre is gondoltak, számukra 2 km-es minifutamot tűznek ki. Nevezni előzetesen az e-nevezes.hu oldalon, majd vasárnap a helyszínen is lehet. Rajt 10 órakor a dozmati játszótér mellett.