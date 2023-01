Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia–Vasas SC 29-31 (15-12). Szombathely, Arena Savaria, 600 néző, női NB I/B.-s kézilabda-mérkőzés, vezette: Bujdosó M., Horváth V.

SZKKA: Christe – Kiskartali 2, Pődör R. 7, Szmolek 3, Tanaskovics, Kulcsár D. 4, Varga N. 2. Csere: Fritz – Horváth A. 4, Pődör B. 5, Balogh P. 2, Győri. Edző: Pődör Zoltán.

Az eredmény alakulása. 7. perc: 4-6. 19. perc: 10-9. 27. perc: 12-10. 36. perc: 18-17. 43. perc: 20-22. 57. perc: 25-29.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 3/4, ill. 5/6.

A felfokozott hangulatú találkozót Szilovics bombája nyitotta, majd Pődör Rebeka egalizált hétméteresből. Varga Nikolett révén fordított a házigazda, aztán egy adok-kapok vette kezdetét. A hetedik percben Speth Evelin találatával már kétgólos előnyre tett szert a Vasas (3-5), amelyet a továbbiakban négyre növelt (4-8). Hullámvölgybe került az SZKKA, amely rengeteg technikai hibát vétett. Pődör Zoltán időkérése után Pődör Rebeka zsinórban háromszor talált be, gyakorlatilag a 13. percben ledolgozta hátrányát a hazai együttes (7-8). A SZKKA gyors zárkózása Penszki Gergelyt is időkérésre sarkallta. A házigazda lendületét nem sikerült megtörni, Kiskartali második góljával újfent egál volt a meccs (8-8), Pődör Rebeka ötödik góljával pedig már a vasiaknál volt az előny. Feljavult az SZKKA védekezése, aminek köszönhetően Szmolek is betalált, így a félidő derekán először vezetetett kettővel a házigazda (10-8). Kilenc percen keresztül nem talált be a Vasas, majd Domokos szépítő gólja után percekig nem született újabb találat, a befejezésekbe rendre hiba csúszott mindkét oldalon. A 25. percben Kulcsár törte meg a gólcsendet, majd a túloldalon Christe mutatott be egy szép védést (11-9). A félidő hajrájában megélénkült a meccs, amelynek első 30 percét 15-12-re az SZKKA nyerte.

Szünet után nagyon elszántan kezdte a második játékrészt a Vasas – Penszki Gergely lányai a 34. percre eltüntették a háromgólos különbséget (16-16). Az SZKKA egészen a 41. percig tudta őrizni vezető szerepét, amikor Domokos Dalma révén újfent fordított az angyalföldi alakulat (20-21). Ebben nagy szerepe volt Zsigmond Pannának, aki fontos pillanatokban segítette védéseivel csapatát. Pődör Zoltán másodszor is időt kért, ám egyenlítés helyett Blaubacher köszönt be Christének (20-22). Szmolek akcióból, Pődör Rebeka hetesből találta telibe a kapufát, miközben Christe bravúrjaival tartotta mínusz kettőn csapatát. Az 50. percben Blaubacher büntetőjénél már ő is tehetetlen volt – 20-23. Az 53. percben már erőteljesen égett a talaj a szombathelyi lányok lába alatt, zsinórban három gólt hintett a Vasas – 22-27. A végjátékban elmaradt a hazai feltámadás, a Vasasé lett a rangadó.