A Celldömölki VSE-Swietelsky Vulkán Fürdő öt csapatot indított az asztalitenisz-bajnokságokban. A Klampár Tibor vezette Celldömölki VSE I. az Extraligában pazar teljesítményt nyújtott ősszel, mind a kilenc mérkőzését megnyerve, pontveszteség nékül, négy egység előnnyel vezeti a bajnokságot a második komlói Hügiéne előtt.

– A magyar mag megmaradt, csak légiósposzton cseréltünk a nyáron, Amir helyett a balkezes indiai válogatott Sanil Shetty érkezett – mondta Iván Csaba, a Celldömölki VSE edzője, játékosa. – A 33 éves játékos ősszel összesen három bajnokin játszott, tavasszal még hétszer kell asztalhoz állnia ahhoz, hogy a play-offban szerepelhessen. Ami a magyarokat illeti, Fazekas nyújtotta a legjobb teljesítményt, nem csak csapatunk, hanem a csoport legjobb mutatóval rendelkező asztaliteniszezője volt az ősszel. Kriston remekül pótolta Shetty-t, Jakab jól jól játszott a rangadókon is, Huzsvár fontos meccseket húzott be. Egységes, erős volt az együttesünk. Ami a mérkőzéseket illeti, fontos volt, hogy a két rangadót, a Pécs elleni hazai mérkőzést, és a komlói meccset egyaránt megnyertük - ez döntő lehet a végelszámolásnál. A többi találkozót pedig meglehetősen simán hoztuk. Tavasszal nem titkolt célunk, hogy megőrizzük a helyünket az alapszakaszban és aztán megnyerjük a Final Fourt. Szerencsére az őszi jó szereplésünk miatt az alapszakasz-elsőségre nagy esélyünk van, a négyes döntőt pedig tavaly a pingpong-asztal mellett megnyertük, ám végül a pécsiek óvása miatt utólag elveszítettük. Most szeretnénk megszerezni az aranyérmet.

Az NB I. Nyugati-régiójában szereplő Celldömölk II. három győzelemmel, egy döntetlennel, öt vereséggel, 16 ponttal a 6. helyen tanyázik a tízcsapatos bajnokságban. Az NB II. Észak-nyugati csoportjában a Celldömölk III. mind a kilenc őszi mérkőzését megnyerte, 27 pontot gyűjtve vezeti a tízcsapatos tabellát. Az NB III.-ban a Celldömölk IV. öt győzelemmel, három döntetlennel és két vereséggel, 23 ponttal a második, a Celldömölk V. pedig ugyanilyen mutatókkal a harmadik helyet foglalja el a 11 csapatos mezőnyben.

– Az NB I.-ben a megfiatalított csapat célja a bentmaradás volt, három meccset viszonylag simán megnyertünk, emellett szoros vereségeket szenvedtünk – folytatta Iván. – Egyénileg Baranyai Domonkos nyújtotta a legjobb teljesítményt. Az NB II.-esek hibátlan mérleggel vezetik a tabellát, örömteli a fiatal Gőgös Martin 64%-os teljesítménye, meccsei kétharmadát tehát megnyerte. Az NB III.-ban mindkét együttesünk dobogós, szeretnénk, ha ez tavasszal is így maradna. A rutinos játékosok mellé igyekeztünk beépíteni a fiatalokat, Ölbei Barnabás például egészen kiváló teljesítményt nyújtott. Az Opál-csarnokot csak kis időre kellett bezárnunk, már nyitva a terem, reméljük ez a folytatásban is így lesz. A tavalyi esztendő minden idők legjobb celldömölki asztalitenisz-eredménye lett volna – ha nem veszik el a bajnoki címünket. Reméljük, az idei felülmúlja a legutóbbi évet.

Az Extraliga állása: 1. Celldömölki VSE I. 27 pont, 2. Komló 23, 3. PTE-PEAC Kaló -Méh I. 20, 4. Honvéd Szondi 18, 5. Soltvadkert 17, 6. Győri Elektromos I. 16, 7. Csákvár 15, 8. Diósgyőr 14, 9. Mosonmagyaróvár I. 13, 10. Szeged 13.