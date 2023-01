A hagyományoknak megfelelően ismét összegyűlt a Szombathelyi Dobó SE népes családja, hogy tagjai együtt idézzék fel a tavalyi esztendő legszebb pillanatait és díjazzák legeredményesebb atlétáikat. Az év női U18-as sportolója Viszkeleti Villő lett, aki 2022-ben három világversenyen is nagyszerűen teljesített. A 17 éves kalapácsvető tehetség a normandiai Gymnasiadén bronz-, a jeruzsálemi U18-as Európa-bajnokságon ezüstérmes lett, a kolumbiai Caliban rendezett U20-as világbajnokságon pedig az előkelő 5. helyen végzett. A női U23-as kategória legjobbjának Németh Zsanettet választották, míg a férfi U23-asok közül Varga Donát érdemelte ki az év legjobbja címet. A felnőtt nőknél a Európa-bajnoki 7. helyezett Gyurátz Rékát díjazták, a férfiaknál pedig a világbajnoki 5. és Európa-bajnoki ezüstérmes, többször is 80 méter feletti egyéni csúcsot javító Halász Bence elsőségéhez nem férhetett kétség. Az egyesületi díjátadót követően adták át a Lengyák-testvérek által alapított Németh Pál-díjat, amelyet minden évben az év legjobb vasi utánpótláskorú atlétája érdemel ki. Idén ezt Viszkeleti Villő kapta. A díjátadó után Kiss Szilárd, a korábbi nagyszerű magyar rekorder, olimpikon súlylökő izgalmas előadását hallgathatták a megjelentek.

– Sokkal jobban sikerült a 2022-es év a 2021-eshez képest – értékelt Németh Zsolt, a Szombathelyi Dobó SE mesteredzője, akit a hazai atlétikai szövetség az év edzőjének választott meg. – Azokon a versenyeken, amelyeken elindultunk, rendre jól szerepeltünk. Olyan még sohasem volt, hogy világbajnokság és Európa-bajnokság egyazon évben lett volna. Bencének viszont sikerült mindkettőn maradandót alkotnia: a vb-n előbb áttörte a 80 méteres álomhatárt, majd eredményén tovább tudott javítani a müncheni Eb-n szakadó esőben és egy csodálatos ezüstéremmel zárt. Örültünk Réka 7. helyének is, hiszen akkor került életében először felnőtt világversenyen a döntőbe. Az utánpótláskorúak között Villő mesterhármasa is megsüvegelendő, nagyon szépen szerepelt a Gymnasiadén, az U18-as Eb-n és az U20-as vb-n is, amely egyébként egy hatórás verseny volt az időjárási körülmények miatt – összegzett a tréner, aki reméli, hogy 2023 is bővelkedik majd jó eredményekben. Portugál Dobó Európa Kupa, csapat Eb, jeruzsálemi U20-as Eb, a maribori EYOF és a budapesti felnőtt vb – a többi közt ezeken a világversenyeken is megmérettetik magukat idén a Dobó SE kiválóságai, akikhez ősszel csatlakozott Zimmermann Lili Székesfehérvárról és Szabados Ármin a HVSE-ből. Az atléták karácsony előtt két és fél hétig Cipruson edzőtáboroztak, jövő szerdán pedig utaznak Halász Bencéék az ilyenkor szokásos dél-afrikai edzőtáborba.