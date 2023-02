Az MLSZ elnöke az M4 Sport Sport7 című magazinjának vasárnap esti adásában úgy fogalmazott, a nemzeti együttes nemcsak az eredmények, hanem az újonc játékosok beépítése szempontjából is nagyszerű évet zárt. – Majdnem sikerült megnyernünk a csoportunkat a Nemzetek Ligája A divíziójában, és ha nem kapunk ki Albániában, akkor nagy esélyünk lett volna a világbajnoki részvételre is – fogalmazott. – Mindezek mellett nyolc új játékos mutatkozott be, közülük heten fiatalok, ez pedig azt mutatja, hogy van jövője a válogatottnak.

Hozzá kell tenni, hogy többször kulcsjátékosok hiányoztak a csapatból, de a helyükre lépők is remekül helytálltak. Csányi úgy véli, hogy Szoboszlai Dominik mögé fel tudnak sorakozni a válogatott játékosai, és elárulta, Marco Rossi véleménye megegyezett a nemzeti együttes tagjainak álláspontjával, mindannyian az RB Leipzig 22 esztendős középpályását javasolták a csapatkapitányi posztra. Az MLSZ elnöke beszélt arról is, hogy óriási élmény lenne, ha a Ferencváros bejutna az Európa-liga döntőjébe, melyet május 31-én a Puskás Arénában rendeznek meg. Kiemelte: azért is fontos, hogy az ilyen események jól sikerüljenek, mert a szövetségnek nem titkolt célja megpályázni a Bajnokok Ligája döntőjének lebonyolítását. Elárulta, a következő megpályázható finálé a 2026-os, Budapest pedig az európai szövetség (UEFA) egyik kedvenc helyszíne az elmúlt években sikeresen megrendezett események miatt.

A hazai bajnokságokról szólva az MLSZ elnöke úgy vélekedett, az OTP Bank Ligában éles meccsek vannak, mindegyik fontos, és jó színvonalú mérkőzéseket is lehet látni. Kiemelte, a vártnál lassabban nő a fiatal játékosok aránya, amely valamivel több mint öt százalékról mostanra elérte a nyolc százalékot. – A magyar futballisták aránya 58 százalék az NB I.-ben, de a fiatalok beépítése jóval lassabban halad, mint az NB II.-ben és az NB III.-ban, ahol ugyanez már kezd elfogadható szintet elérni – mondta Csányi. – „Akkor lennék igazán boldog, ha ezek a sikerek azzal párosulnának, hogy több magyar futballistát látunk a pályán.” A sportvezető a videobírós (VAR) rendszer bevezetését előrelépésnek tekinti, a Nemzetek Ligáját pedig óriási sikernek tartja.