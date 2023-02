A játékos sportverseny városi döntőjéből a Derkovits Gyula- és a Gothard Jenő Általános Iskola csapata jutott be az országos elődöntőbe, amelynek az egyetemi sportcsarnok adott otthont. A szombathelyi együttesek mellett a kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium, a szintén kaposvári Gárdonyi Géza Általános Iskola, valamint két nagykanizsai, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és a Péterfy Sándor Általános Iskola gárdája verekedte be magát az elődöntőbe. A rangos eseményt László Győző sportért is felelős alpolgármester nyitotta meg.

Kiváló hangulatban végezhették a bemelegítést a kicsik, akik közül a gothardosoknak volt a legnagyobb és leghangosabb a tábora. A tornát remekül kezdte a Derkovits-iskola alakulata, amely a Kőrösivel és a Csokonaival került egy trióba. Az első futam során a szlalompályát kellett hibátlanul és a lehető leggyorsabban abszolválni. A derkósók toronymagasan ellenfeleik fölé nőttek ebben a versenyszámban. A másik hármas csoportban a Gothard a Gárdonyi és a Péterfy befutója sokkal szorosabbra sikerült. Összesítésben a a Derkovits került az élre, a harmadik pedig a Gothard volt. A pók-rák futamban egyazon kvartettbe került a két szombathelyi csapat.