A forduló nyitómérkőzésén a Puskás Akadémia ugyan hamar vezetést szerzett a Vasas ellen, de a második félidő elején az angyalföldiek kiegyenlítettek. A felcsútiak a 90. percben megszerezhették volna a győztes gólt, de Favorov lövése nem befelé, hanem kifelé vágódott a jobb kapufáról. A Vasas az FTC után a Puskás Akadémia ellen is pontot szerzett – de így is utolsó az angyalföldi csapat. A Paks – az orkánerejű szélben – nem bírt a Kecskeméttel, a mérkőzésen nem is esett gól. A Budapest Honvéd továbbra is nyeretlen a tavaszi szezonban, a kispestiek ugyan a gólfelelős Lukic révén 1-0-ra vezettek, de az egyébként több helyzetet is kidolgozó vendégek kiegyenlítettek. A Mol Fehérvár tovább szenved, kecskeméti veresége után ezúttal változatos mérkőzésen a debreceniek egy ponttal távoztak Székesfehérvárról. A ZTE és a Mezőkövesd sem bírt egymással, gól nélküli döntetlennel zárult az összecsapás. Puskás Akadémia–Vasas 1-1 (1-0). Gólszerzők: Slagveer (13.), illetve Berecz (56.). Paks–Kecskemét 0-0. Budapest Honvéd–Kisvárda 1-1 (0-0). Gólszerzők: Lukic (48.), illetve Ilievszki (74.). Mol Fehérvár–Debrecen 1-1 (0-1). Gólszerzők: Kodro (52.), illetve Babunski (35.). ZTE–Mezőkövesd 0-0. Az FTC–Újpest mérkőzés lapzártánk után ért véget.