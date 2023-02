GLP Nyíregyháza–Szombathelyi Egyetemi SE 3:1 (19, 19, -22, 24). Gyöngyös, 30 néző, NB II.-es férfi röplabdamérkőzés, vezette: Nagy L. Z., Bibók F.

SZoESE: Barbalics, Szabó G., Konetsny, Biró B., Deres, Kudron. Csere: Lang, Horváth Á. Játékos-edző: Szabó Gábor.

Többen is beteget jelentettek, ezért szűkös kerettel utazott el a Szombathelyi Egyetemi SE férfi röplabdacsapata Gyöngyösre. Szabó Gábor együttese ezúttal is két meccset játszott egyhuzamban. A Nyíregyháza ellen képletesen értve a buszon maradtak a vasiak, hamar lepörgette az ellenfél az első két szettet. A harmadik etapra megérkezett a meccsbe a SZoESE, össze is jött a szépítés, majd a mindent eldöntő utolsó szettben megint a Nyíregyháza összpontosított jobban és végül megnyerte a meccset. Nem volt jobb a vasiak ellenfele, csak kihasználta a SZoESE dekoncentráltságát.

Szombathelyi Egyetemi SE–Gyöngyösi Röplabda SE 3:1 (23, 22, -11, 24). Gyöngyös, 30 néző, NB II.-es férfi röplabdamérkőzés, vezette: Bibók F., Nagy L. Z.

SZoESE: Barbalics, Szabó G., Konetsny, Biró B., Kudron, Horváth Á. Csere: Lang, Deres. Játékos-edző: Szabó Gábor.

Második meccsén feléledt és alaposan összekapta magát a Szombathelyi Egyetemi SE. Mivel a Nyíregyháza ellen nem fáradt el a gárda, a Gyöngyös ellen felpörgött és jobban összpontosítva nagy csatában megnyerte az első, majd a második szettet is. A folytatásban apró homokszem került a szombathelyiek gépezetébe, de a negyedik, utolsó játékrészben lezárta az összecsapást Szabó Gábor alakulata.

Haladás VSE–Szombathelyi Egyetemi SE 3:0 (8, 18, 19). Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 100 néző, NB II.-es női röplabdamérkőzés, vezette: Mezőffy E. A., Farkas L.

Haladás: Bóta, Kőrösi, Zoltán, Marton G., Horváth B., Németh A. Csere: Péter, Kocsis D., Avas, Hütter, Varga N. Edző: Dr. Mucsi Péter.

SZoESE: Lajos, Egyed-Halmosi, Szabó R., Schnalzer, Kiss L., Szalai Cs. Csere: Horváth K., Trasca, Nagy D., Fülöp. Edző: Bodzer Attila.

Jól kezdett a SZoESE, de aztán jöttek a szokásos nyitásfogadási problémák. A HVSE így magabiztosan nyerte az első két szettet. A harmadikban hiába dolgozta le jelentőshátrányát az egyetemista csapat, a végjátékban a Hali volt összeszedettebb és szettveszteség nélkül hozta a rangadót.

Dr. Mucsi Péter: – Jól nyitottunk és a fogadásunk is remekül működött. Ez a két elem meghatározó volt.

Bodzer Attila: – A harmadik szettre állt össze a játékunk, érződött a feladónk hiánya.