Kaposvár adott otthont a nyugat-dunántúli egyesületek részvételével lezajlott Nyugat-Magyarország Régió Területi Diák I-II. Szabadfogású Országos Bajnokságának. A versenyre az egész Dunántúlról jelentek meg klubok, így több mint 200-an indultak. Nagy volt a tét, hiszen sikeres szereplés esetén kvalifikálhatták magukat a birkózók az országos döntőre.

A Kőszegi SE birkózó szakosztályát 11 versenyző képviselte, akik összesen kilenc medált szereztek a tornán. Diák II. korosztályban a vasi egyesület nyerte a csapatversenyt. A 29 kilogrammos súlycsoportban Polgár Ádin, míg a 32 kilogrammosok között Róth Ármin állhatott fel a dobogó legalsó fokára. 35 kilogrammban Kóczán Kolos bizonyult a legjobbnak, akárcsak a 38 kilogrammosok mezőnyében Pusztai Szilveszter, akinek a nyakába szintén a legfényesebb érem került. Kiválóan teljesített a 42 kilogrammosok között Bakai Brendon, aki ugyancsak a dobogó legfelső fokát vette birtokba, +68 kilogrammban pedig a szintén kőszegi Jakab Jácint vitte el a pálmát. A veretes eredménysor egyben azt is jelentette , hogy az említett birkózópalánták mindegyike kvalifikálta magát az országos döntőbe. A 63 kilogrammosok kategóriájában Rémai Zétény ezúttal sajnos nem ért el helyezést. Diák I.-es korcsoportban is kitettek magukért a Kőszegi SE versenyzői. 32 kilogrammban Pusztai Dánielnél csak egy ellenfele bizonyult jobbnak, így a vasi birkózó ezüstérmes lett. 46 kilogrammban Németh Áron ötödik helyen végzett, míg az 54 kilogrammos súlycsoportban Tóth Ábel remek teljesítménnyel meg sem állt a dobogó legfelső fokáig. A 63 kilogrammosok között Rémai Csongor is remekelt, bronzéremmel zárt. A dobogós helyezettek ebben a korcsoportban is biztosították helyüket az országos döntőbe, Németh Áron továbbjutása pedig valószínűsíthető.

A körmendi Somogyi Botond és Somogyi Emese

Forrás: KV Birkózó SE Körmend

A KV Birkózó SE Körmendet négy versenyzője képviselte a viadalon. Somogyi Emese, Csillag Levente már indult ilyen megmérettetésen. Somogyi Botond és Dancsecs Olivér viszont első alkalommal lépet szőnyegre területi országos bajnokságon. A fiatalok közül 50 kilogrammban Somogyi Emese aranyat, 42 kilogrammban Somogyi Botond bronzot szerzett, míg Csillag Levente 58 kilogrammban ötödikként zárt. Dancsecs Olivérnek most nem sikerült helyezést elérni. Somogyi Emese és Somogyi Botond egyaránt bejutott az országos döntőbe.

A Haladás VSE öt birkózót indított. Közülük diák I.-ben Mendöl Dominik 32 kilogrammban, Fekete-Riha Miklós pedig 42 kilogrammban lett ötödik. Az egyetlen érmet Nyári Tamás Bence szerezte 58 kilogrammban – első helyen zárt. Diák II.-ben Krancz Huba 54 kilogrammban, valamint Horváth Bence 63 kilogrammban ugyancsak ötödikként végzett.

Az országos döntőt február 25-én rendezik majd az ESMTK otthonában.