Nagypályás gyorskorcsolyázóink Inzellben léptek jégre az ISU Junior és Neo-Senior Gyorskorcsolya Világkupán. A kétnapos nagypályás megmérettetésen a magyarok között Bejczi Botond, Bíró Hanna, Bödei Bálint, Mercs Abigél, Sipos János képviselte a vasi színeket. Bejczi Botond kiválóan indította a versenyzést, három távból kettőn is megdöntötte az egyéni legjobbját. Sőt, 1000 méteren meg is nyerte futamát, 1500 méteren a dobogó harmadik fokára állhatott fel, összetettben pedig a 2. helyet szerezte meg. Mercs Abigél kisebb betegség miatt gyengélkedett, de így is szépen helytállt a kétnapos versenyen. Team Sprint kategóriában a fiúcsapat új junior országos csúcsot állított fel. Az ugyancsak szombathelyi Bödei Bálint és Sipos János közül előbbi 500 és 1000 méteren faragott a junior országos csúcsokból, utóbbi pedig közel került egyéni legjobbjához.

– Magas volt a pulzusom, felmentem a lépcsőn és alig kaptam levegőt – idézte fel inzelli versenyét Mercs Abigél. – A mai napig nem tudjuk, hogy ez mitől lehetett. Mivel a hosszútávú versenyek voltak a legfontosabbak, amelyeken alapvető fontosságú, hogy magas pulzusszámmal hosszútávon jól bírjam a terhelést, a furcsa rosszullét miatt Inzellben nem tudtam úgy teljesíteni, ahogy szerettem volna.

Bejczi Botond nagyon készült Inzellre, ez volt egyik legfontosabb állomása a szezon második felében.

– Mindenképpen szerettem volna 1000 méteren elérni a felnőtt kvalifikációs időt a jövőbeni világkupákra és ez sikerült is. Ezen felül már csak habvolt a tortán, hogy meg is nyertem a távot – összegzett Bejczi Botond. – Az 1500 méter is egész jól sikerült, de azért maradt egy kis hiányérzetem, mert egy picivel jobb eredményt vártam magamtól – fogalmazott.

Bejczi Botond Kóti Gábor edzővel és a jól megérdemelt összetettbeli második helyért járó díjjal.

Fotós: MKOSZ

A lengyelországi Tomaszów Mazowieckiben rendezett ISU Gyorskorcsolya Világkupa-sorozat 5. fordulójában Bejczi Botond férfi 1000 m-en 24., 1500 m-en 23. lett, míg női 3000 m-en Mercs Abigél a 15. helyen zárt.

– Szerencsére át tudtam menteni a jó formámat Lengyelországra és a jó 1000-es szintidőmmel 1000 méteren is tudtam indulni, ami nagyon jól sikerült. Azt mondhatom, hogy szezon végére sikerült felzárkóznom a felnőtt mezőnyhöz, ami mindenképpen pozitív a következő idények előtt – értékelte teljesítményét Bejczi Botond.

Eközben a fiatalabbak Németországban, Inzellben versenyeztek a junior világbajnokságon, ahol a szombathelyiek közül Bödei Bálint és Sipos János volt érdekelt.

– Elsősorban Bödei Bálintot szeretném kiemelni, aki brutális terhelést vállalt. Összetettben versenyzett, ami azt jelenti, hogy négy távon indult egyéniben és összesítésben a 11. helyen végzett, ami kiváló helyezés. Mindezt úgy, hogy 500, 1000 és 5000 méteren új junior országos csúcsot ért el. Mindemellett jól versenyzett a tömegrajtos (Mass Start) versenyszámban és új felnőtt országos csúcsot állított fel társaival, Sipos Jánossal és Lukács Somával Team Sprintben, valamint csapatüldözésben is (Team Pursuit), szintén az előbb említett társaival. Nagyszerű teljesítmény, olyan amire mindannyian büszkék lehetünk. Kívánom Bálintnak, hogy jövőre a felnőttek között is érje el azokat az eredményeket, amelyekre vágyik! – mondta Kóti Gábor, a nagypályás gyorskorcsolyázók edzője. A junior vb-n végül férfi 500 m-en Bödei Bálint 26., Sipos János 35., 1000 m-en pedig Bödei 25., Sipos pedig a 45. pozícióban végzett. 1500 m-en Bödei 32., 5000 m-en 29. helyen zárta futamát.

A világkupa-sorozat utolsó, 6. fordulójának szintén Tomaszów Mazowiecki adott otthont, ahol Mercs Abigél 3000 m-en 18. lett, Mass Start kategóriában pedig kvalifikálta magát a március 2-5. között rendezendő ISU Gyorskorcsolya Világbajnokságra, amelynek a hollandiai Heerenveen lesz a házigazdája.

– A világkupa-sorozat utolsó előtti 5. fordulója már jó előszele volt a záró fordulónak, mert talán akkor mentem az idei szezonban eddig legjobban Mass Startban, nagyon élveztem a versenyt, éppen ezért pozitívan álltam hozzá az utolsó hétvégéhez, mert akkor nagyon úgy festett, hogy ott leszek a legjobb 24-ben és ezáltal kijutok a vb-re – emlékezett vissza Mercs Abigél. – Ehhez képest az utolsó Mass Start versenyem nagyon rosszul sikerült, többször is megbotlottam és egyre nehezebb volt erőt gyűjteni a folytatáshoz. A kedvezőtlen eredményem miatt nagyon féltem, hogy veszélybe került a vb-tagságom, de a többórányi feszült várakozást követően egy eufórikus öröm tört ki belőlem, amikor hivatalossá vált, hogy ott lehetek a világbajnokságon, ahol mindent elkövetek majd a minél jobb helyezés elérése érdekében.