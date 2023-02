A magyar női válogatott jövő kedden edzőtáborba vonul, majd részt vesz négycsapatos a Ciprus Kupán. Február 16-án a román, 19-én a finn, 22-én pedig a horvát válogatottal méri össze az erejét. A válogatott alapemberei közül Csiszár Henrietta és Zeller Dóra sérülés miatt nem utazhat a csapattal, Margret Kratz szövetségi kapitány pedig ezúttal is lehetőséget ad a fiataloknak, Palakovics Laura személyében akár újonca is lehet a válogatottnak. A keret tagja a Haladás Viktória korábbi játékosa, az Internazionaléban futballozó Fördős Beatrix is. A magyar válogatott a ciprusi edzőtáborral már az ősszel kezdődő Eb-selejtező sorozatra készül, amelynek sorsolását májusban tartják meg.

A magyar válogatott kerete: Bíró Barbara (FTC), Pongrácz Ágnes (Puskás Akadémia), Barti Luca (FTC). Védők: Németh Diána (FTC), Németh Hanna (Werder Bremen), Nagy Fanni (ETO), Kovács Laura (ETO), Turányi Lilla (Leverkusen), Palakovics Laura (Puskás Akadémia), Fördős Beatrix (Internazionale), Nagy Virág (Sassuolo). Középpályások: Papp Luca (FTC), Csányi Diána (FTC), Fenyvesi Evelin (FTC), Szabó Viktória (FTC), Kocsán Petra (ETO), Németh Loretta (ETO), Vachter Fanni (MTK), Szakonyi Emese (Astra). Csatárok: Pusztai Sára (FTC), Vágó Fanni (FTC), Kaján Zsanett (Fiorentina), Pápai Emőke (Grasshoppers).