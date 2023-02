„Durázi Krisztofer további két évre írt alá az Egis Körmendhez. Az elmúlt időszakban remek formában játszó játékos csapatunk nagy erőssége lehet a következő szezonokban” – olvasható az Egis Körmend hivatalos közösségi oldalának hétfői bejegyzésében. A szombathelyi nevelésű, idén 25. életévébe lépő Durázi 2019 nyarán csatlakozott a vasiakhoz, ahol egy esztendővel később egy újabb, már három évre szóló kontraktust kanyarított alá. A szurkolók által csak Duróként becézett játékos teljesen beépült a körmendi kosárlabdacsalád, sőt, mára az egyik legkeresettebb magyar játékossá vált.

– Az első és legfontosabb opció mindig az volt, hogy Körmenden maradjak, mert nagyon jól érzem itt magam és úgy vélem, a közönség is befogadott – nyilatkozta Durázi Krisztofer, az Egis Körmend kosárlabdázója. – Voltak ugyan megkeresések más helyekről is, de mindazonáltal, hogy óriási megtiszteltetést és hatalmast élményt jelent ehhez a közösséghez tartozni, az sem elhanyagolható, hogy továbbra is közel leszek a családomhoz.

Az utóbbi hetekben szárnyal a körmendiek kosarasa, a Szeged elleni hazai diadalból – 25 pontot termelt, 12 lepattanót szerzett, két gólpasszt osztott ki –, valamint a fehérvári bravúrgyőzelemből is alaposan kivette a részét – 12 pont, öt lepattanó, egy szerzett labda, két blokk. Remek teljesítményét folytatta a Honvéd ellen is – 15 pont, hét lepattanó, egy szerzett labda, három kiharcolt fault –, legutóbb Kaposváron pedig ismét csapata egyik legjobbja volt 17 dobott ponttal, kilenc lepattanóval, négy kiharcolt faulttal és egy gólpasszal.

– Nagyon nehéz mérkőzés volt, tudtuk, hogy a Kaposvár hazai pályán nagyon erős. – tekintett vissza az Egis Körmend szombati vendégjátékára Durázi Krisztofer. – A somogyiak a mérkőzés nagy részében vezettek ugyan, de a záró negyedben óriási erőket mozgósítva sikerült egalizálnunk, a hosszabbításban pedig már mi domináltunk. Boldog vagyok, hogy sikerült nyernünk, hiszen ez egy nagyon fontos győzelem volt számunkra – fogalmazott Durázi, aki a korábbiakhoz képest sokkal több játéklehetőséget kapott az elmúlt meccseken. Elmondása szerint ezt a bizalmat felszabadult, eredményes játékkal igyekezett meghálálni edzőjének, a vezetőségnek pedig bizonyítani akarta, hogy hosszútávon számíthatnak rá.

– Nagyon örülünk, hogy sikerült még két évre Körmenden marasztalni Durót, mert főleg az utóbbi találkozókon vált a gárda fontos láncszemévé és meccsről meccsre meghálálja a bizalmat – ezt már Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője mondta. – Három éve van velünk, remekül beilleszkedett a közegbe, nem mellékesen a szurkolók is maximálisan befogadták. Talán nincs olyan Körmend-szimpatizáns, aki ne örülne, hogy még két évre hozzánk kötelezte el magát. Gondolnunk kell a jövőre, a Fepu utáni időszakra és el kell kezdenünk felépíteni egy olyan magyar magot, amelynek a gerincét Duró alkothatja. Megalkuvást nem tűrően küzd, harcol a labdáért, megoldásaival sokszor meglepi az ellenfelet, egy igazi nyerőemberré lépett elő.