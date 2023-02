A Csehország elleni 1-1-es döntetlen után a második meccsen Skócia ellen lépett pályára a magyar U19-es női labdarúgó-válogatott. A magyar együttes a Borók – Németh A., Sajti, Kovács A., Tuza – Savanya, Mészáros, Nagy L. (László, 64.), Mayer, – Siber, Sipőcz (Kiss-Lantos, 64.) összeállításban szerepelt. Turtóczki Sándor szövetségi edző csapata jól kezdte a találkozót, az első 15 percben nagy nyomás alatt tartotta fizikálisan erős ellenfelét és egy veszélyes helyzetet is kialakított, amiből azonban nem született gól. Ezt követően kissé megtorpantak a magyarok és a játékrész második fele leginkább a védekezésről szólt, de ebben is jól teljesített a válogatott. A második félidő kiegyenlített játékot hozott, a magyar cserék jól szálltak be a mérkőzésbe, nagy lendületet adtak a csapatnak. A 83. percben pedig Kovács Aida egy szögletet követően fejelt közelről a kapuba és ezzel be is állította a végeredményt (1-0).

A Haladás Viktória játékosai közül Németh Adél végig a pályán volt, Kiss-Lantos Hanna a 64. percben állt be.

A magyar együttes legközelebb ma lép pályára, immáron helyosztó mérkőzésen.