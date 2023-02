A 200 cm magas, négyes-ötös poszton bevethető Takács Zsolt csupán 2019 óta tartozik a Falco kötelékébe, a tavalyi szezonban került fel az első csapat keretébe - amatőr szerződéssel -, idén pedig már az U20-as válogatottban is számításba vették.

-Elég későn kezdtem el kosárlabdázni, a középiskolában a testnevelőtanárom irányított a kosárlabda felé, amatőr szinten kóstoltam bele a sportágba - utalt vissza a kezdetekre Takács Zsolt, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 19 éves játékosa. - Miskolci születésű vagyok, 2019-ben történt egy nagy változás az életemben, amikor édesanyám Szombathelyen talált munkát - hát költöztünk. Nagyon szerettem volna folytatni a kosárlabdát, ezért bekopogtattam a Sportiskolába, és érdeklődtem, hogy milyen lehetőségem van versenyszerűen kosarazni - azért utánajártam, tudtam jó, hogy Szombathelyen magas szinten működik az utánpótlásképzés.

Váradi Attila vett a szárnyai alá, edzéslehetőséget biztosított nekem, felmérte a képességeimet - megfeleltem, innen pedig már gyorsan alakultak a dolgaim. Bekerültem a Falco-közösségbe, később az U20-as csapatba. Ahol az egyik csapattársam éppen felkerült az első csapat keretébe - döbbenten tapasztaltam, hogy a mai profi, eredménycentrikus világban van klub, amely lehetőséget ad a saját fiataljainak. Innentől kettőzött erővel dolgoztam, hiszen én is be akartam kerülni a "nagy" Falcóba. Ez a lehetőség 2020 nyarán jött el: Gráczer Gyuri bácsi közölte velem, hogy a felkészülést az első kerettel kezdem, kezdhetem el, elsősorban edzéseken kellene segíteni a csapatot - az egész nyáron izgultam. De szerencsére ismét befogadónak bizonyult a Falco-család.

-Az idei szezonban az U20-as válogatottnál is felfedeztek, bekerültem a bő keretbe, a napokban egy hetet töltöttem el a korosztályos csapat kecskeméti edzőtáborában, Ivkovics Sztojan irányítása alatt dolgoztunk - folytatta Takács Zsolt. - Elsősorban taktikai elemeket gyakoroltunk, a szakmai stáb igyekezett összecsiszolni a társaságot. Mivel én korábban nem voltam korosztályos válogatott, így tulajdonképpen újoncként kerültem be a csapatba, igyekeztem szorgalmas munkával beilleszkedni a rendszerbe. Egyébként óriási lehetőség számomra, hogy a Falco első csapatával dolgozhatok nap, mint nap. Hiszen az ország egyik legjobb, legsikeresebb klubjában, válogatott játékosok mellett tanulhatok, fejlődhetek - igyekszem ezt a lehetőséget kihasználni!

-Tudom, hogy csak kiegészítő szerepem van a Falcónál, edzéseken segítem a társaságot, sérülések esetén, vagy a kulcsemberek pihenőideje alatt léphetek pályára bajnokin, de számomra ez is megtisztelő. És idővel persze szeretnék előrébb lépni a rangsorban. Lépésről lépésre haladva szeretnék stabil NB I.-es játékos lenni, egyben hasznos tagja a Falónak. És természetesen az U20-as csapatban is várnak rám kihívások. Tavaly bronzéremmel zártuk a korosztályos bajnokságot, idén vezetjük a tabellát, jó lenne aranyéremmel zárni a szezont. Napi két edzésem van, a felnőtt csapat mellett az U20-as gárda foglalkozásait is látogatom. Emellett "civilben" az ETLE hallgatója is vagyok, edzői szakra járok. Mozgalmas, sűrű napokat élek, amelynek középpontjában a Falco, a kosárlabda áll. A reményeim szerint még jó sokáig így lesz! - zárta szavait Takács Zsolt.