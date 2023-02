Fogarasi 1998-ban az Újpest ellen mutatkozott be az NB I-ben, ugyanebben a szezonban a junior bajnokság gólkirálya volt 21 találattal. Még ebben az évben télen Pécsre szerződött, ahol többek között Gera Zoltán is a csapattársa volt. Egy szezonnal később visszatért a Vidihez, tagja volt a másodosztály 101 ponttal megnyerő csapatnak. Kölcsönben – a 2000-es évek elején, két éven keresztül – szerepelt Celldömölkön, majd Siófokon is, utóbbi együttessel szintén megnyerte az NB II-t. Légiósként is kipróbálta magát, Ausztriában a Rotenturm játékosként rúgta a bőrt, melynek csapatában gólkirály is lett. Később Szigetszentmiklóson, Százhalombattán, végül Felcsúton is megfordult, utóbbinál zárta le karrierjét.