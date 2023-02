Életének 48. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Lendvai Miklós, korábbi 23-szoros magyar válogatott labdarúgó. Lendvai pályafutását az NB I.-es ZTE-ben kezdte, bemutatkozására 1992 márciusában az MTK ellen 1-0-ra elveszített mérkőzésen került sor. Lendvai megfordult többek között a Ferencváros, az ETO, a Geel, a Bordeaux, a Lugano, a Beerschot, a Charleroi csapataiban is, ám pályafutása elejét és végét a ZTE-ben töltötte, ahogy edzői pályafutása jelentős részét is.

A mindössze 18 éves védekező középpályás hamar alapembere lett a zalaiaknak és nemsokára a korosztályos válogatottaknak is tagja lett. Az 1996- os atlantai olimpiára kijutó válogatottban is szerepelt és az olimpiai keretbe már mint felnőtt válogatott került be. A válogatottban 23 alkalommal jutott szóhoz 1996 és 2004 között