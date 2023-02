A Szombathelyi Sportiskola úszói Veszprémben vettek részt a Cápa Felkészülési Versenyen, amelyen 21 klub 281 versenyzője küzdött az érmekért. A vasiak 14 arany-, öt ezüst-, és hat bronzérmet szereztek. Sokaknak sikerült több számban is a dobogóra állni az idei év első szintfelmérő megmérettetésén. A legtöbbször Bozsodi Mátét, Magyar Adélt, Davanzo Nicolt, és Horváth Patrikot szólították a pódiumra.

Bozsodi Máté 50 méter pillangón, 50 méter háton, 50 méter gyorson, 200 méter vegyesen, 100 méter pillangón, 200 méter háton és 100 méter gyorson sem talált legyőzőre, azaz hét aranyérmet gyűjtött be. Magyar Adél 50 méter pillangón, 50 méter gyorson, 200 méter vegyesen és 100 méter gyorson is a dobogó tetejére állhatott fel. Davanzo Nicol 50 méter pillangón, 50 méter gyorson, 200 méter pillangón és 100 méter gyorson is a rendkívül előkelő ezüstös pozícióban végzett. Horváth Patrik 50 méter mellen és 200 méter mellen is aranyérmet szerzett, míg 100 méter gyorson a dobogó alsó fokát foglalta el. Csabai Janka 50 méter pillangón és 50 méter gyorson is bronzéremnek örülhetett. Papp Kristóf szintén két medált gyűjtött, 50 méter gyorson a legjobbnak bizonyult, míg 100 méter gyorson harmadik pozícióban zárt. Lehotay Nándor 50 pillangón ezüstöt, Boros Gergő 400 méter gyorson bronzot, és Molnár Médea 100 méter gyorson ugyancsak bronzérmet szerzett.

– A felkészülés ezen szakaszában nagyon elégedett vagyok, pláne annak fényében, hogy mi a 25-i soproni versenyre készültünk, ám kiderült, hogy az elmarad, így a tervezettnél előbb, már Veszprémben versenyeznünk kellett – számolt Budavári István, a SZoSI úszó szakosztályának vezetője. – Egyértelműen ki kell emelni a legfiatalabbaknál Magyar Adél, a fiúknál pedig Bozsodi Máté teljesítményét. Pozsonyi Koppány nem tarthatott a szombathelyi csapattal, mert ő az utánpótlás válogatottal edzett Sopronban. Le a kalappal a fiatalok előtt, hiszen egy számukra kevésbé ismert régióban mérettették meg magukat, sikeresen.