Nagyon úgy tűnik, hogy a bajnoki címért zajló versenyfutás két csapat párharcára szűkült: az éllovas Szombathelyi Haladás VSE és a második Király SE „meccsel” az aranyéremért – az ősszel a HVSE 2-0-ra nyert Újperinten. A Király régóta a szűk élmezőny tagja, évről évre közelebb kerül a bajnoki címhez. A Haladás mindössze második szezonját tölti a megyei I. osztályban, mégis a tabella élén áll.

– Tartalmas felkészülési időszak van mögöttünk, nagy létszámban dolgoztunk, sok edzésünk, sok edzőmeccsünk volt – árulta el Szenczi Imre, az éllovas HVSE mestere. – Erős csapatok ellen vívtunk edzőmérkőzéseket, az összeset megnyertük. De számomra az eredményességénél fontosabb volt, hogy például egy Lipót, vagy egy Zalaszentgrót ellen sokkal jobban teljesítettünk, mint a nyáron – ami azt mutatja, hogy fejlődtünk. A tavasszal a legtöbb csapat vélhetően védekezni fog ellenünk, ezért sokat gyakoroltuk a felállt védelem elleni játékot, tovább a védekezésünket, a gyors visszarendeződést is csiszoltuk, készülve a kontrákra. Elégedett vagyok az elvégzett munkával, készen állunk a tavaszi rajtra – bár a napokban valami vírus söpört át a csapaton, három-négy játékosom is betegséggel bajlódik. Hosszú sérülés után tért vissza közénk Iván Gergő – akitől sokat várok. Nagy erősítés az NB II.-es Haladástól érkező Tarján Patrik – bízom benne, hogy minél előbb lezárulnak az ügyében a papírmunkák. Tama Gergőt pedig az Illés Akadémia U19-es csapatától igazoltuk. Velük nem csak erősödtünk, bővült a keretünk, hanem a taktikai repertoárunk is sokrétűbb lett. Nyomás nincs rajtunk. Ott állunk a tabella élén, természetesen szeretnénk megnyerni a bajnokságot. De nem történik tragédia, ha nem sikerül – ez esetben jövőre folytatjuk a tanulási, fejlődési folyamatot.

– A betervezett munkát elvégeztük, jól is dolgoztak a srácok, mégis felemásnak ítélem a felkészülési időszakot, elsősorban azért, mert az edzőmeccsek nem mindig úgy alakultak, ahogyan elterveztük, igaz, zömében erős ellenfelekkel csaptunk össze – mondta Hegyi László, a második helyen álló Király SE edzője. – De fizikálisan készen állunk a tavaszi rajtra, motivált a társaság – összességében elégedett vagyok. Egy igazolásunk volt a télen, a korábban Sárváron futballozó Potyi Gáborral sokat erősödött a középpályánk. A keretünk gerince együtt marat, annak ellenére is, hogy voltak azért távozóink: Vargyas Dániel Répcelakon, Czingráber Kevin, Baranyai Kevin és Tamás Bálint pedig a megyei II.-es Újperinten folytatja. Jó csapatunk van, komoly célokért küzdünk: szeretnénk minél előkelőbb helyen végezni a tabellán. Bár sokak szerint a Haladás és köztünk dől el a bajnoki cím sorsa, én azért nem írnám le a Vépet és a Répcelakot sem, szerintem mindkét gárda jó erőt képvisel.

A téli időszakban három edzőváltás is történt. Celldömölkön Kovács Balázs után Takács Gábor irányítja a szakmai munkát. Kovács Balázs másfél évet dolgozott a CVSE edzőjeként, tavaly bronzérmet szerzett a csapattal, most a tabella 5. helyén telelt a gárda – az eredményekkel tehát nem volt gond. Takács Gábor legutóbb az NB III.-as Pápán dolgozott edzőként, korábban a Sárvárt is irányított a harmadosztályban, jelenleg az NB II.-es Ajkán kötelékében tevékenykedik utánpótlás szekcióvezetőként. Szentgotthárdról távozott Kercmar Robert. Visszatért az a Heiter László, aki már többször is irányította edzőként a csapatot. Szükség is lesz a rutinjára, hiszen a Gotthárd az utolsó hét őszi bajnokiját elbukta. A szintén gyenge őszt produkáló Jánosháza vezetősége hasonló döntést hozott: Bodor Tibor helyett ugyanis ismét a régi edző, Vágusz Arnold kap bizalmat – a szintén a bentmaradásért harcoló Jánosháza utoljára a 8. fordulóban ünnepelhetett győzelmet.

A 16. forduló menetrendje, szombat, 14.00: Söpte SE–Vasvár VSE, Répcelaki SE–Jánosháza VSE, Király SE–Vasi Bádogos Kft. Táplán, Kiswire Szentgotthárdi VSE–Büki TK. 15.00: Szombathelyi Haladás VSE–Celldömölki VSE-Vulkánfürdő. Vasárnap, 14.00: Rábapatyi KSK–Csepregi SE, Vép VSE–Sárvár FC, Szarvaskend SE–Körmendi FC-Vasi Sekolo Kft.