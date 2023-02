Az éllovas Haladás az alapszakasz első helyéért küzd, míg a hatodik - hazai pályán veretlen - DEAC szeretne minél jobb pozíciót megcsípni a felsőházban. A Haladás győzelmi kényszerben lépett pályára Debrecenben, ugyanis 48 ponttal futott neki a játéknapnak, míg az üldöző Veszprém 47 egységgel - és a zöld-fehér gárda játékosai nem akarták az utolsó fordulóra hagyni az alapszakasz-elsőség sorsát.

- Már vasárnap útra keltünk Debrecenben, este edzettünk is egyet a DEAC pályáján, hétfőn pedig volt elég időnk ráhangolódni a meccsre - árulta el Pálmay Tamás, a HVSE futsal szakágvezetője a rangadó előtt. - Teljes a keretünk, motivált a társaság, nincs nyomás a fiúkon, inkább egészséges drukkot, bizonyítási vágyat érzek rajtuk. Tudja mindenki, hogy ezt a meccset meg kell nyernünk - hogy az alapszakasz utolsó fordulójában, hazai pályán már nyugodtabban futhassunk ki a pályára!

DEAC - Haladás VSE 2-6 (1-5). Debrecen, 300 néző, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Szilágyi, Takács (Balla).

DEAC: Krajcsi - Arango, Thiago, Rácz, Tóth A. Csere: Tóth B. (kapus), Vass O., Harmati, Szatmári, Sándor, Győri, Szabó J., Tóth B. Edző: Elek Gergő.

HVSE: Alasztics - Szalmás, Dróth, Cassemiro, Vas Á. Csere: Gyimesi (kapus), Kovács M., Knizs, Nagy K., Hajmási, Henrique, Sipos, Vatamniuc-Bartha, Rutai. Csere: Calvo Rodriguez Juan Ramon

Gólszerzők: Rácz (2., 27.), ill. Dróth (3., 17.), Rutai (4., 37), Henrique (5.), Vas (16.).

Rögtön a középkezdés után Cassemiro rontott ziccert - lendületes játékkal nyitott a Haladás, és a folytatásban is támadásban maradt. Mégis a DEAC szerzett vezetést: egy kidobott labdával Rácz tört egyedül kapura, és okosan emelt a kirontó Alasztics felett a hálóba (1-0). Nem tört meg, nem lassított a tempón a Haladás, kapujához szegezte ellenfelét. Nem hatott meglepetésként, hogy Dróth egy távoli lövéssel egyenlített. Majd Henrique bombáját tolta kapufára Krajcsi kapus, a kipattanót pedig Rutai pöckölte közelről kapuba. Sőt, egy szögletvariáció végén Henrique küldött egy egészséges bombát a debreceni kapuba. Szűk három perc alatt fordított a HVSE (5. perc: 1-3)! Időt kért a DEAC, majd próbálta feljebb tolni a játékát, agresszívebb futsalra váltott. De a Haladás továbbra is jól, szervezetten futballozott, labdaszerzések után veszélyes kontrákat vezetett, érett az újabb szombathelyi gól. A félidő hajráját azonban minden mindegy alapon nagyon megnyomta a DEAC, beszorította a Haladást - ekkor már szükség volt Alasztics bravúrjaira is. Időt kellett kérnie Juanra mesternek.

Rögtön az időkérés után Vas szerzett gólt, szintén egy szögletvariáció végén bombázott a kapuba (1-4). Majd Szalmás előre ívelt labdájára Krajcsi rosszul jött ki, aztán Dróth okosan, testtel kizárta a visszaigyekvő kapust, és két méterről fejelt az üres kapuba (1-5). Parádés első félidőt produkált a Haladás - és úgy tűnt, hogy el is döntötte a rangadó sorsát.Fordulás után elkeseredett rohamokkal nyitott a DEAC. A Haladás higgadtan védekezett, és próbált kontrázni. Ugyanakkor a debreceni erőfeszítéseket siker koronázta, egy szép kontra végén szépített a házigazda (2-5). Be is lelkesedett a vendéglátó, nehéz perceket élt át a Haladás. De a percek peregtek - és közben azért vezetett néhány veszélyes kontrát a zöld-fehér gárda. Forrtak az indulatok a pályán, szikrázóan kemény összecsapásokat láthattak a szurkolók - a játékvezetők nehezen követték le az eseményeket, nem tudták féken tartani az indulatokat. Közben az utolsó hat-hét percre már elfogyott az erő, a lendület a hazaiakból - a Haladás jól menedzselte le a meccset. A csatára Rutai tett pontot végleg, aki Hajmási okos passzát váltotta gólra közelről (2-6). Sőt a hajrában nagyobb különbség is kialakulhatott volna, de ekkor már kimaradtak a szombathelyi helyzetek.

Nagyszerű, önbizalomnövelő, egyben fontos győzelmet aratott a Haladás - és jó eséllyel az élen zárja majd az alapszakaszt.