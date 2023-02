De a Haladás hajtott tovább, a második félidőt rögtön góllal nyitott: erőltette tovább a vészkapus játékost a Rubeola, Henrique lépett bele egy passzba, a leperdülő labdát pedig Luiggi lőtte félpályáról az üres kapuba (6-1). A játékvezetők megkönyörültek a vendégeken, megszórták faultokkal, belassították a Haladást - meglehetősen könnyű síppal. Ugyanis bő három perc alatt négy szabálytalanságot ítéltek a hazaiak ellen. A hosszún érkező Dróth a balról átemelt szögletet vágta kapásból a bal kapufára. Majd adott egy okos gólpasszt Szalmásnak, aki a hatosról, középről bombázott a léc alá (7-1). Sipos kotort ki egy lehetőséget a második hullámban érkező Vasnak, aki gólra váltotta a helyzetet, közelről rúgta kapuba az elé csorgó labdát (8-1).

Henrique előbb rúgott egy nagy kapufát, majd labdaszerzés után a saját térfeléről emelt az üres csömöri kapuba (9-1) - mert a vendég továbbra is vészkapussal operált... Aztán a brazil légiós egy oldalberúgás-figura végén is gólt ünneplehetett (10-1). Óriási különbség volt a csapatok között is - még úgy is, hogy a Haladás nem játszott teljes erőbedobással, és a keretet is szorgalmasan forgatta a szakmai stáb. De láthatóan élvezték a meccset a szombathelyiek. Ugyanakkor megérdemelték a szépítést a nyílt játékot felvállaló vendégek, egy szép egyéni alakítás után került Gyimesi kapujába a labda (10-2). Majd Luiggi szerezte a harmadik hazai kapufát - a mérkőzés utolsó mozzanataként.

Vastapssal köszönte meg a közönség a Haladás teljesítményét.