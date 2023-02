A bajnoki címvédő Haladás megnyerte az alapszakaszat, így az első helyről, pontelőnyből fut neki a felsőházi rájátszásnak. Első ellenfele a roppant veszélyes Veszprém lesz. Az alapszakaszban idegenben 7-3-ra kapott ki nagy riválisától a Haladás, Szombathelyen azonban 5-0-ra elverte. A két csapat végig nagy harcan állt az alapszakasz-elsőségért, a Veszprém a hajrában bukta el a versenyfutás, utolsó két meccsén ugyanis csupán egy pontot szerzett, végül "csak" a negyedik helyen zárta az alapszakaszat.

-A kezdés mindig nehéz, a tavalyi bajnoki cím és kupagyőzelem után mi is nehezen kezdtük a bajnokságot, de aztán belelendültünk, és az utolsó 18 meccsünket veretlenül, 16 győzelemmel és két döntetlennel hoztuk le, ami szerintem nagyszerű teljesítmény - összegzett Calvo Rodriguez Juan Ramon, a HVSE edzője. - Elégedett vagyok a fiúk eddigi teljesítményével, és azzal is, hogy a feladat első részét megoldották, megnyerték az alapszakaszat. De a bajnokság érdemi része csak most kezdődik - ráadásul idén kiegyensúlyozottabbank tűnik a bajnokság, több a hasonló erőt képviselő csapat, bárki megverhet bárkit. A minimális célunk az, hogy bejussunk a döntőbe, lehetőleg az első helyen, pályaelőnnyel. Mint mondtam, jó formában van a csapat, együtt van a társaság, bizakodva várom a folytatást.



Fotós: Cseh Gábor

-Rögtön egy komoly próbatétel vár ránk, a Veszprém ugyanis erős csapat, kellemetlen rivális - folytatta Juanra mester. - Igazi csapatként funkcionál, agresszívan játszik, keményen védekezik, és a támadójátéka is hatékony. Jó fiataljai vannak, megfelelő a rutinos játékosok aránya, kiváló légiósokat tud bevetni. Harcos, feszült hangulatú összecsapásra, igazi rangadóra számítok. Ugyanakkor hazai pályán nem lehet más a célunk, mint hogy győzelemmel nyissuk a rájátszást! Mindenkire számíthatok, teljes, és roppant motivált kerettel várjuk ellenfelünket.

A felsőházba a Haladás, a Berettyóújfalu, a Kecskemét, a Veszprém, az Aramis és a DEAC jutott be. A rájátszásban tíz fordulót rendezek, mindenki játszik oda-vissza mindenkivel. A felsőházba pontokat visznek magukkal a csapatok. Így az alapszakasz első helyén végzett HVSE hét pontot, a második helyezett öt, a harmadik négy, az ötödik kettő, a hatodik pedig egy pontot. A rájátszás után az első két helyezett a bajnoki címért, a harmadik és negyedik helyezett pedig a bronzéremért csatázik.

A felsőházi rájátszás állása: 1. HVSE 7 pont, 2. Berettyóújfalu 5, 3. Kecskemét 4, 4. Veszprém 3, 5. Aramis 2, 6. DEAC 1.