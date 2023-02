A két NB I.-es csapat csatájának az alapszakaszgyőztes, a bajnokságban és a kupában is címvédő Haladás futott neki esélyesként.

Haladás VSE–Újpest FC-220Volt 7-1 (2-1). Szombathely, 450 néző, futsal Magyar Kupa, nyolcaddöntő, vezette: Wittner, Karsai (Blum).

HVSE: Alasztics – Szalmás, Dróth, Cassemiro, Vas. Csere: Gyimesi (kapus), Kovács M., Luiggi, Knizs, Nagy K., Hajmási, Sipos, Vatamaniuc-Bartha, Rutai. Edző: Calcvo Rodriguez Juan Ramon.

Újpest: Kinics – Klacsák, Szeghy, Suscsák, Harnisch. Csere: Tyukász (kapus), Fasang, Szieber, Horváth Be., Horváth Ba., Szabó J., Lipl. Edző: Németh Péter.

Gólszerzők: Dróth (1., 10.), Rutai (21.), Cassemiro (33.), Luiggi (36.), Vatamiuc-Bartha (36.), Hajmási (37.), ill. Suscsák (3.).

Góllal nyitotta a meccset a Haladás: Vas parádés szólója után Dróth volt eredményes közelről. De az Újpest gyorsan, egy szögletvariáció végén egyenlített (1-1). Azonban lendületben maradt a HVSE, letámadta, beszorította ellenfelét. Igaz, volt veszély a fővárosi kontrákban is – sőt az Újpest olykor bevállalta a vészkapus játékot is. Aztán ismét Dróth villant: beforgatta a védőjét, majd 10 méterről a jobb felső sarokba bombázott (2-1). A folytatásban a HVSE, nem tudta bedarálni szívós, olykor kapura is veszélyes ellenfelét.

A második félidőt is Haladás-gól vezette fel: Luiggi húzta meg a bal szélen, középre lőtt, a hosszún pedig érkezett Rutai, aki közelről nem hibázott (3-1). Mindent elkövetett a házigazda, hogy korán lezárja a csatát, ne engedje vissza a meccsbe ellenfelét. Az Újpest nem adta fel, erőltette vészkapus játékot – kellett is védenie Alaszticsnak. Fogyott az idő, egyre inkább felvállalta a nyílt játékot a fővárosi gárdának. Amit büntetett a HVSE: Cassemiro ágyúzott távoltól a kapuba (4-1) – eldöntve a meccset, a továbbjutás sorsát. De még nem volt vége a gálának: előbb Hajmási szögletét zúdította a léc alá Luiggi, majd Vatamiuc-Bartha simított kapuba egy kontrát, aztán kiosztott egy gólpasszt Hajmásinak, aki közelről nem hibázott (7-1). A végére szétesett az Újpest, simán jutott nyolc közé a Haladás.