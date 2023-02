A bajnoki címvédő Haladás megnyerte az alapszakaszat, így az első helyről, pontelőnyből futott neki a felsőházi rájátszásnak. Első ellenfele a roppant veszélyes Veszprém volt. Az alapszakaszban idegenben 7-3-ra kapott ki nagy riválisától a Haladás, Szombathelyen azonban 5-0-ra elverte. A két csapat végig nagy harcan állt az alapszakasz-elsőségért, a Veszprém a hajrában bukta el a versenyfutást, végül "csak" a negyedik helyen zárta az alapszakaszat.

Haladás VSE - Veszprém Futsal 1-0 (0-0).

Szombathely, 450 néző, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Wittner, Kubicsek (Imrő).

HVSE: Alasztics - Nagy K., Dróth, Cassemiro, Vas. Csere: Gyimesi (kapus), Kovács M., Knizs, Hajmási, Henrique, Sipos, Vatamiuc-Bartha, Rutai. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

Veszprém: Spandler - Fridrich, Dorogi, Gavrilovic, Gerencsér. Csere: Soós (kapus), Tatai, Molnár, Boromisza, Bognár, Ábrahám, Bencsik, Fellembek, Kiss M. Csere: Fehér Zsolt.

Gólszerzők: Dróth (25.).

A rangadót nagy iramban kezdték a felek - a vendég nem állt be védekezni. Az első helyzetek a veszprémi kapu előtt adódtak, sőt, a percek múlásával egyértelműen átvette az irányítást, beszorította ellenfelét a Haladás. Nagy Kevin és Rutai is komoly lehetőséget puskázott el. De összességében jól védekezett a Veszprém, valaki mindig belelépett a hazai lövésekbe. Csak nem akart góllá érni a szombathelyi mezőnyfölény - pedig alig, alig birtokolta a labdát a vendég. Hajmási nagy helyzeténél is védett Spandler kapus, Nagy Kevin éles szögből elengedett bombájánál pedig szerencséje volt, beszorult a labda a teste és a kapufa közé. A vendég távoli lövésekkel tesztelte Alaszticsot. Öt perccel a félidő vége előtt Dróth játszotta tisztára magát ügyes cselekkel, lapos lövése azonban a jobb kapufa tövén csattant. Gólnélküli döntetlennél következett a szünet.