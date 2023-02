A címvédő, listavezető Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 15 győztes bajnoki után szombaton hazai pályán kapott ki 75-81-re a Debrecentől – nagy meglepetésre. A sárga-fekete gárda játékosai sokan nem pihenhettek, sokat nem rágódhattak a vereség miatt, szerdán ugyanis a remek szezont futó, jó formában lévő, komoly erőt képviselő Paksot fogadták. És a Falco azzal a szándékkal lépett pályára, hogy visszatérjen a helyes, a győztes útra. A szombathelyi csapatban visszatért a triplagyáros Cowels, Krivacsevics azonban még nem volt hadra fogható.

Lassan lendültek játékba a felek, szerényen csorogtak a pontok. Mindkét oldalon maradt ki helyzet, de inkább az ASE járt előrébb (4. perc: 4-8). Keményen védekezett a vendég, és támadásban is pontosabbnak tűnt. A hazai cserék kicsit azért felpörgették a tempót, de továbbra is inkább a szervezett, motivált Paks akarata érvényesült (7. perc: 10-15). Ráadásul a triplákat is jobban dobta a vendég. Hét ponttal meg is nyerte az elő negyedet (18-25). A második etapban viszont Perl vezérletével villámrajtot vett a Falco, zsinórban nyolc pontot dobott, fordított (12. perc: 26-25) – a paksi kispad rögtön időt kért. Rendezte is a sorait a sokat büntetőző vendég, váltott vezetéssel folytatódott a meccs (16. perc: 30-32). Közben Kovács megszerezte a Falco első tripláját, a hatodik távoli hazai kísérlet ért célba. Hiába védekezett jó a házigazda, támadásban ugyanis sokat hibázott. Így meccsben is tartotta ellenfelét. De a félidő hajráját ismét megnyomta a Falco – Perl és Tiby is betalált távolról – így végül hat pontos előnye birtokában vonulhatott nagyszünetre (20. perc: 43-37).