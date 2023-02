Kis túlzással azt mondhatjuk: az utóbbi időben a Haladás győzni jár a Rába-partjára. Egy évvel ezelőtt Tóth Milán duplájával 2-0-ra nyertek a vasiak, míg múlt vasárnap Csernik Kornél két és Molnár Rajmund egy góljával 3-1-re győzték le az ETO-t. De nem csak a pályán, a lelátón is a vendégek domináltak: a mintegy 250 főnyi – kispesti drukerekkel megerősített – Hali-tábor végigszurkolta és leszurkolta a hazaiakat.

– Az ETO két utolsó mérkőzését is láttam, nagyon jó az edzőjük filozófiája, egy jól összerakott és szervezett csapat – mondta Michal Hipp, a Haladás edzője. – Nagyon jól kezdtünk, két helyzetünk is volt, amiből egyet gólra váltottunk. A góljainkon kívül is volt még ziccerünk az első félidőben. Figyelmeztettem a srácokat, hogy cserélni fognak a hazaiak, feljebb fognak jönni. A második játékrész elején az, hogy Verpecznek sikerült hárítania a tizenegyest, még nagyobb önbizalmat adott a csapatnak. Minden egyes játékosomat meg kell dicsérnem, külön kiemelném csapatkapitányunkat, Németh Milánt, aki a 18. perctől orrcsonttöréssel futballozott.

– Ezúton is szeretnénk megköszönni a szurkolóknak, hogy ilyen sokan eljöttek Szombathelyről, igazi futballhangulatot varázsoltak – mondta a születésnapját a bajnokit megelőző napon ünneplő kapus, Verpecz István. – Remek látvány volt kilépni a játékoskijáróból és látni, hogy ennyi Hali-szurkoló buzdítja a csapatot. Az első félidőben hibáztam a győri gólnál, de a csapat két góllal válaszolt rá – és ettől csapat a csapat, hogy egy ilyen szituációban is tud segíteni a másiknak. A második félidő elején pedig én tudtam segíteni a csapatnak azzal, hogy kivédtem a tizenegyest és meccsben maradtunk. Le a kalappal mindenki előtt, az előttem játszók is komoly melót beletettek abba, hogy megnyerjük a mérkőzést. Elöl pedig Csernik és Molnár révén klasszismegoldások születtek. Sok vezér volt a pályán és örülök, hogy behúztuk a nyugat-magyarországi rangadót. Nagy győzelmet arattunk!

– A mérkőzés elején igyekeztük letámadni a győrieket, a vezetést is megszereztük, sajnos egy kontra után a hazaiak kiegyenlítettek – mondta Molnár Rajmund. – Próbáltunk javítani, ismét megszereztük a vezetést. Majd egy kontra után egy egyéni akcióból betaláltam – ami nagyon jót tett a lelkemnek, örülök, hogy ismét gólt tudtam szerezni. A második félidőben Verpecz tizenegyest hárított, ami fordulópont volt.

– Nehezen lendültünk játékba, a győriek jól futballoztak – jelezte Csernik Kornél. – Viszont a kontráink veszélyesek voltak, ezekből rendre mögéjük kerültünk. Az első gól előtt Nyíri megnyerte párharcát, a lecsorgó labda elém került, én pedig bevágtam a bal alsóba. A korai gól meghatározta a meccset, vezetésünk után felszabadultabbak lettünk. Aztán egy kipattanó labdát kis szerencsével ugyan, de sikerült gólra váltanom. Majd Molnár egy remek szóló után még egyszer betalált. A második félidőben inkább a védekezésre fektettünk a hangsúlyt. Elégedettek vagyunk a három góllal és a három ponttal – de mostantól már a vasárnapi, szegedi bajnokira készülünk.

Az NB II. további eredményei: Dorog–MTK 0-2, Békéscsaba–Gyirmót 1-1, Budafok–Kazincbarcika 4-0, Mosonmagyaróvár–Pécs 1-2, Kozármisleny–Ajka 0-1, Csákvár–Soroksár 0-0, Nyíregyháza–Siófok 1-1, Szeged–Szentlőrinc 2-4.