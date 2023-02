Több európai országhoz hasonlóan hazánkban is lezárult az átigazolási időszak - mostantól már csak klub nélküli, azaz szabadon igazolható játékosokat lehet szerződtetni. A Szombathelyi Haladás keretében nem volt nagy változás. Hárman érkeztek: a védő Csonka Bonifác legutóbb az ETO FC Győrben szerepelt, míg a korosztályos válogatott támadó középpályás Mohos Barnabás, valamint a szintén korosztályos válogatott csatár, Katona István egyaránt az Illés Akadémiáról került a felnőttcsapathoz. Ami a távozókat illeti: az ősszel kilencszer kezdő, kétszer csereként lehetőséget kapó, egy gólt szerző Sipos Zoltán Soroksárra igazolt. Alban Taipi ősszel hat bajnokin volt csere, egy gólt szerzett – az északmacedón támadó tavasszal kölcsönben Szentlőrincen futballozik. Szintén Szentlőrincen szerepel kölcsönben Hursán György, aki hatszor kezdőként, tíz alkalommal csereként állt be, egy gólt jegyzett. Tavasszal kölcsönben az NB III.-as Veszprémben játszik Bartusz Dániel, a csatár ősszel mindössze egyszer, csereként kapott lehetőséget. Nagy Richárd visszatért Teskándra, a támadó középpályás egyetlen bajnokin sem lépett pályára a Haladásban. Tarján Patrik is távozott, a bal oldali védő tavasszal kölcsönben a megyei I. osztályú Haladás VSE-ben játszik.

A Szombathelyi Haladás vasárnap 14 órakor a BFC Siófokot fogadja a Haladás Sportkomplexumban.