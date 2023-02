A rohonci tó víze nyáron is elég hideg – télen meg pláne. Ám az AVUS vízilabdacsapatának vezetőedzője, Zoufal Norbert úgy döntött, megtapasztalja milyen érzés ilyenkor, télen a tóban fürdeni, milyen lehet a jeges merülés. A víz két, míg a levegő ötfokos volt.

– Kíváncsi voltam, hogy milyen érzés egy szinte jeges vízbe merülni és kíváncsi voltam az élettani hatásaira – mondta Zoufal Norbert. -–Őszintén szólva nagyjából azt kaptam, amit vártam. Mindössze fél percet töltöttem a tóban, aminek a teteján egyébként még jégtáblák is voltak. Képtelen voltam bármit is csinálni a vízben, esélyem sem volt arra, hogy ússzak, annyira le voltam dermedve. Úgyhogy fél perc után ki is jöttem. Utána – lévén, hogy a levegő melegebb volt, mint a víz – nem fáztam annyira, viszont negyedóra múlva elkezdtem vacogni. Mint köztudott, a jéghideg víznek vannak pozitív élettani hatásai – nekem másnapra elmúlt a lábfájásom. A játékosoknak már mondtam, hogy ha van kedvük, ők is kipróbálhatják egyszer a jeges merülést.