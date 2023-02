A Haladás VSE parádésan sikerült szezon után – bajnoki címvédőként és kupagyőztesként – vágott neki a 2022/2023-as kiírásnak. Ám a rajt nyögvenyelősre sikeredett, az első négy bajnokiján ugyanis kétszer kikapott, egyszer ikszelt, és csupán egyszer győzött – így lépéshátrányba került legfőbb riválisaival szemben. A folytatásban aztán rendezte sorait, a következő 18 bajnokiját ugyanis veretlenül, 16 győzelemmel és két döntetlennel tudta le – ráadásul messze a legtöbb gólt rúgta, és a legkevesebbet kapta a mezőnyben. Ennek megfelelően meg is nyerte az alapszakaszt.

– A vártnál gyengébben kezdtük a 2022/2023-as szezont – kezdte értékelését Pálmay Tamás a HVSE futsal szakágvezetője. – Az előző bajnokság sikerei után talán kicsit kényelmesebben léptek pályára a fiúk – de gyorsan szembesültek azzal, hogy a múlt sikereiből nem lehet megélni. Leültünk, átbeszéltük a dolgokat, és mindenki megértette, hogy a korábbi munkánál is többet kell beletenni a történetbe – hiszen címvédőként mindenki minket akar megverni. És lassan a helyére kerültek a dolgok, rendeztük elsőként a védekezésünket, ennek köszönhetően stabilabbak lettünk, tudtunk ismét csapatként, szervezeten játszani. Az elmúlt időszakban pedig már olyan tempóban, olyan színvonalon futballoztunk, mint a tavalyi szezonban.

Az első feladatát így megoldotta a csapat, megnyerte az alapszakaszat. De ünnepelni nem kell, nem szabad, hiszen a bajnokság érdemi része a felsőházi rájátszással kezdődik. Ráadásul az idei bajnokság roppant kiegyensúlyozott – a felsőház csapati közül bárki megverhet bárki. De a célunk nem változott, be akarunk jutni a döntőbe, és lehetőleg első helyen, pályaelőnnyel. Jó formában vagyunk, együtt van a társaság, bizakodva várom a folytatást. Ha most meg kellene jósolnom, hogy melyik csapat lesz a legfőbb riválisunk a bajnoki címért folytatott versenyfutásban, akkor – nem megsértve az Aramist és a Debrecent – a Berettyóújfalura, a Kecskemétre és a Veszprémre voksolnék. Talán annyi az előnyünk a riválisokkal szemben, hogy bővebb és összeszokottabb a keretünk, nagyobb a taktikai repertoárunk.

A felsőházi rájátszás menetrendje, február 24.: HVSE–Veszprém. Március 13.: Berettyóújfalu–HVSE. Március 17.: DEAC–HVSE. Március 27.: HVSE–Aramis. Április 3.: Kecskemét–HVSE. Április 24.: Veszprém–HVSE. Április 28.: HVSE–Berettyóújfalu. Május 15.: Aramis–HVSE. Május 22.: HVSE–Kecskemét.

Mielőtt azonban a Haladás belekezd a felsőházi rájátszásba, a Magyar Kupában is feladat vár rá: a sorozat nyolcaddöntőjében pénteken 18.30-kor az Újpestet fogadja – egy mérkőzés dönt a továbbjutásról. A HVSE a párharc esélyese, a bajnokságban hazai pályán (4-1) és idegenben (2-1) is legyőzte a végül az alsóházba csúszó ellenfelét.

– Nem csak a bajnokságban, a kupában is komolyak a céljaink, a lehető legtovább akarunk menetelni – jelezte Calco Rodriguez Juan Ramon, a Haladás mestere. – Papíron jobbak vagyunk ellenfelünknél, de ezt bizonyítanunk is kell, ráadásul a kupa speciális műfaj, egy meccs dönt a párharcról – ha hibázol nincs lehetőség a javításra. Továbbá az Újpest nem rossz csapat, valamint teher nélkül, felszabadultan léphet pályára. Teljes a keretünk, Hajmási is visszatér a csapatba – motiváltan várjuk a meccset!