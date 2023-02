Két, egyre jobb formába lendülő gárda csapott össze Kaposváron, hiszen a somogyiak sorozatban három, míg a vasiak zsinórban két győzelmet arattak az elmúlt hetekben.

Jól kezdett a házigazda KKK, ám a harmadik percben már az Körmendnél volt az előny (4-5). Paár hármasa után sorrendben kilenc pontot szereztek a vendégek (9-16), Petersen közelijével próbált ocsúdni a hazai gárda. Chambers triplája után már a tízet közelítette a különbség (13-22) és a negyed végéig nem is sikerült ezen számottevően változtatnia a Kaposvárnak (17-26). A folytatásban hat és fél percen keresztül nem bírt a gyűrűbe találni a Körmend, míg a somogyiak 12 pontot hintve megfordították az állást (29-26). Chambers törte meg a Rába-parti gólcsendet, de zárkózás helyett hét ponttal ment el a KKK (37-30). Az utolsó percekben négyre zárkóztak Ferenczék (39-35).

Szünet után teljesen kiegyenlítetté vált a találkozó, és a 27. percben a Körmend eltüntette hátrányát Chambers közelijével (46-46). A záró játékrésznek 53-51-ről rugaszkodtak neki a csapatok. A 32. percben elnyúlt a Kaposvár Brown hármasával (61-53) és sokáig tartotta is előnyét. A 37. percben még 67-58-at mutatott a tábla, rá két minutumra azonban már 69-69 volt az állás – óriásit hajrázott Kocsis Tamás alakulata, amely végül ádáz csatában Chambers duplájával mentette egálra a meccset.

A hosszabbításban hol a vendégek, hol pedig a hazaiak jártak előrébb, érezhető volt, hogy ez egy egylabdás végjáték lesz. A 45. percben a Rába-partiak koncentráltak jobban. Brown és Petersen is döntő pillanatban hibázott távolról, míg a vasiak biztosra mentek. Chambers büntetőivel a KKK került lépéskényszerbe (85-87) és bár egyenlített, a záróakkord Omenakáé volt, aki sikeres zsákolásával a tabella hatodik helyére repítette a Körmendet.

Ivan Rudez: – Gratulálok a Körmendnek a győzelemhez, sok statisztikai mutató is azt bizonyítja, hogy saját magunk ellen játszottunk, ilyen volt például a büntetődobások százaléka. Vezettünk kilenc ponttal is a hajrához közeledve, lezárhattuk volna a találkozót, ennek ellenére három üres triplát dobhatott az ellenfelünk. Durázi Krisztofer meglepett minket, az ő távoli dobásai kellettek a vendégek győzelméhez. Keményen küzdöttek a játékosaink, a szurkolók kiválóak voltak, a védekezésünk jobb volt az eddigieknél. Amikor hárommal vezettünk az utolsó percben, nem lett volna szabad tripladobás közben faultolni, de ebből is tanuluk, ahogy az összes meccsből.

Kocsis Tamás: – Aki szereti a kosárlabdát, érdemes visszanéznie ezt a mérkőzést. Egyik együttes sem dobott jól, de mindegyik nagyot küzdött, elképesztően fizikális volt az összecsapás. Boldogok vagyunk, hogy nyertünk, mindenki, aki pályára lépett, hozzátett valamit a sikerünkhöz. Nagy fegyvertény, hogy a végén, vesztes helyzetben is volt tartásunk, fel tudtunk állni és hosszabbításra mentettük a meccset. Külön köszönet jár a szurkolóinknak, akik a lefújás után hosszú percekig éltették a csapatot.

További eredmények: Honvéd–Alba Fehérvár 87-102, Paks–Szolnok 76-83, Sopron–Szeged 71-75, Oroszlány–DEAC 87-91, ZTE–Nyíregyháza 97-87.

jegyzőkönyv

Kometa Kaposvári KK–Egis Körmend h.u. 87-89 (17-26, 22-9, 14-16, 21-23, 13-15)

Kaposvár, 900 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Benczur T., Goda L., Makrai M.

Kaposvár: Brown 19/9, Petersen 11/3, Puska B. -, Gabric 18/12, Hughes II 15. Csere: Parsons 10, Paár 7/3, Bogdán B. 4/3, Hendlein 2, Halmai 1. Edző: Ivan Rudez.

Körmend: Chambers 25/9, Edwards 11/3, Ferencz 3/3, Durázi 17/6, Omenaka 8. Csere: Mitchell 12/6, Cakarun 9, Kiss M. 3/3, Balogh M. 1. Edző: Kocsis Tamás.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 4-5. 7. perc: 11-16. 13. perc: 24-26. 17. perc: 31-30. 20. perc: 39-35. 23. perc: 41-37. 28. perc: 46-46. 33. perc: 61-55. 36. perc: 65-58. 39. perc: 72-69. 43. perc: 83-82.

Kipontozódott: Edwards (45. perc).