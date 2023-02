Tavaly december közepén zárult az őszi szezon, amelyet meglehetősen felemásan zártak a vasi alakulatok. A nőknél a Büki TK fantasztikus teljesítményt nyújtva hibátlan mérleggel, mind a 11 mérkőzését megnyerve vezeti a tabellát. Baranyai Enikő érdeklődésünkre elmondta, jól sikerült a BTK téli felkészülése, igaz, ahogy ősszel úgy tavasszal sem számolhat a fürdővárosiak trénere Tóth Viviennel, Szabó Dórával és Szekér Petrával, akik továbbra is sérülésükkel bajlódnak. Ennek ellenére a bükiek kedvező előjelekkel várják a vasárnapi Mosonmagyaróvár elleni idegenbeli fellépésüket (18.00), hiszen a január végi felkészülési tornájukat meggyőző fölénnyel nyerték meg, amelyen a SZESE Győr, a Lébény, valamint a Tatabánya vett részt.

A jelenleg hetedik Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia U22-es gárdája már most több pontnál jár (9), mint amennyit tavaly összesen sikerült gyűjtenie (6). Török Fanniék ősszel legyűrték a Lébényt, a VKL SE Győrt, a Sárvárt és a Répcelakot. Az SZKKA korosztályos csapata vasárnap a negyedik helyen állomásozó Győri Audi ETO KC U22-t fogadja hazai környezetben (17.00).



A 10. Sárvárfürdő Kinizsi SE-nek nem igazán ment a játék a szezon első felében. Pupp Adél együttesének vesszőfutása a második forduló után kezdődött, amikor egyik leggólerősebb játékosát, Burghardt Lukréciát elveszítette egy szerencsétlen baleset miatt. Kiss Virág pedig december feküdt kés alá gerincsérvével. A Sárvárt példátlan sérüléshullám sújtotta ősszel, de abban bízik a gárda, ha az első tavaszi meccseken el tudja kapni a fonalat, akkor feltornászhatja magát a középmezőnybe.



A Kinizsihez hasonlóan a Celldömölk sem hasított az idény első szakaszában. Salamonné Csótár Adrienn együttese több hozhatónak vélt találkozót is elveszített, így jelenleg a vasiak a tabella utolsó előtti helyén állomásoznak. Akárcsak a Sárvár, a CVSE is 11 meccséből csak kettőt tudott megnyerni, a többit pedig elveszítette, de mivel kettejük rangadóján Pupp Adélék diadalmaskodtak és még a gólarányuk is jobb, így pillanatnyilag a Kinizsi áll előbbre. Mindketten verhető ellenfelet fogadnak szombaton, a CVSE a Lébényt (16.00), míg a Sárvár a VKL SE Győrt látja vendégül (18.00).

Keretbe foglalják a vasiak a tabellát, hiszen a Répcelak zárja. Az újoncnak voltak ugyan remek meccsei, de komolyan csak egy csapat orra alá tudott borsot törni. Egyetlen győzelmét a Celldömölk elleni rangadón könyvelte el. A Répcelak hét meccset játszik otthon tavasszal, reális esélye van az előrelépésre. Vasárnap a SZESE Győr vendégeként folytatják a szezont (11.00).



A 12 csapatos NB II.-es férfi kézilabda-bajnokságban kilencedik Szentgotthárdi VSE sajnálhatja az elhullajtott őszi pontokat. Bölöni Roland gárdája előbbre is állhatna a tabellán, ha például az utolsó őszi fordulóban nem kap ki otthon az addig nyeretlen MAFC-BME-től. Eddig háromszor győztek és egyszer döntetlent játszottak a vasiak. Az SZVSE a tavaszi nyitányon azt a Várpalotát fogadja, amelytől anno vereséget szenvedett idegenben 25-22-re. A találkozót szombaton 18 órától rendezik a Szentgotthárdi Városi Kézilabda Csarnokban.