Nyíregyházán kezdte meg a fedettpályás versenyszezont Ekler Luca paralimpiai bajnok távolugró, aki 5.57-el indította a téli idényt. Egy héttel később sikerült javítania, hiszen a fővárosi BOK Sportcsarnokban 5.59-et ugrott, amivel új fedettpályás egyéni csúcsot állított be. Életében először versenyzett 60 méter gáton, amelynek időfutamát a nyolcadik helyen zárta 9.16-tal, majd magasugrásban is próbára tette a tudását, 1.50-nel szintén nyolcadik lett.

– Összességében elégedett vagyok, ennél jobb szezonkezdésem még nem volt – értékelte teljesítményét Ekler Luca, a TFSE versenyzője. – A korábbi évekhez képest ezúttal máshogy készültünk. A nyíregyházi fedettpályás bajnokságon sikerült beállítanom az új egyéni csúcsomat távolugrásban, ami eleve nem volt egy rossz kezdés, de még össze kellett állnia a mozgásnak és a technikának. A mögöttünk hagyott hétvégén már sikerült is javítanom távolugrásban, úgyhogy újabb egyéni csúcsot tudhatok magaménak. Azt gondolom ez egy jó hétvége volt, terhelés szempontjából más volt a korábbiakhoz képest, de edzőmmel azt gondoljuk, hogy ez majd a távolugrásra is jó hatással lesz.

Érdeklődésünkre Luca elmondta, azért is mérettette meg magát 60 méter gáton és magasugrásban, hogy formába lendüljön, hiszen a következő hétvégén már az összetett országos bajnoksággal folytatja a versenyszezont, amelynek során ötpróbázni fog azokban az atlétikai számokban, amelyben Budapesten is indult. Hozzátette, mintegy két éve gátazik már azért, hogy távolugrásnál könnyebben ki tudja alakítani magában a ritmust és mivel ez nem ment rosszul Lucának, ezért gondoltak arra edzőjével, hogy ki kellene magát próbálnia ebben a versenyszámban is. Tavaly nyáron már futott szabadtéren 100 méter gáton, viszont fedettpályán eddig még nem. Eredendően hárompróbában akart indulni, amiben gátfutás, magasugrás és súlylökés szerepel, de idén csak ötpróba volt. Mindenesetre a változatos felkészülése biztosan segíti majd a jövőben távolugrásban és a sprintszámokban is.