Táncsics András, a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség elnöke sportőrült - egykori profi futballkapusként ez talán nem meglepő. Az elmúlt években baráti társaságával rengeteg különböző sporteseményen vett részt, de az elmúlt hétvége különösen mozgalmasra sikeredett. A összeszokott csapat (Baranyai András, Baranyai Tamás, Baranyai Brigitta, Horváth Cintia, Gerecs Bence, Gerecs Máté) szombaton Kaposváron kezdte a hétvégét, ahol a helyszínen ünnepelte meg, hogy az Egis Körmend nagy csatában, hosszabbítás után 89-87-re legyűrte a Kaposvárt.

-Gyerekkorom óta Körmend-szurkoló vagyok, így, ha csak tehetem, a mai napig, 51 évesen is elkísérem idegenbe a csapatot - kezdte az élménybeszámolót Táncsics András. - Rengeteg Körmend-szurkoló volt Kaposváron, sokkal jobbak voltunk mind a hazaiak, sokkal nagyobb volt a hangunk - benne volt a vibrálás a levegőben, benne volt a meccsben a győzelem lehetősége. Csak még szebb volt így, hogy óriási küzdelemben, hosszabbítás után sikerült kiharcolni a győzelmet - óriásit ünnepeltünk a meccs után. A meccs, az ünneplés a régi szép időket idézte...érzem, hogy még fantasztikus meccsek várnak ránk a szezon további részében!

Szusszanni nem volt idő, mert vasárnap is útra kelt a társaság, hogy megnézze a DAC-Slovan élvonalbeli szlovák labdarúgó-rangadót (1-1).

-Néhány nappal a meccs előtt jutottam hozzá a jegyekhez, nem mondhattam nemet, úgy sem, hogy ugye a szombati kaposvári kirándulás már be volt tervezve - folytatta Táncsics András. - Mindig is el akartam jutni egy Dunaszerdahely-meccsre, mindig is kíváncsi voltam arra, hogy a szlovákiai magyarok hogyan élik meg egy futballmeccsen a magyarságukat. Vasárnap 14.30-kor indultunk el, Vámosszabadinál léptük át a határt, egy megbeszélt helyszínen, a dunaszerdahelyi Nosztalgia Pubban találkoztunk a DAC-szurkolókkal. Ott vettük át a jegyeinket. Aztán egy kis sörözés után a hatalmasra duzzadt tömeg az utcán, ünnepelve vonult a stadionhoz - úgy éreztem magam, mint a 2016-os labdarúgó Európa-bajnokságon Marseille városában... Óriási volt a rendőrségi készültség, kis túlzással mintha egy háborús zónába csöppentem volna. Fantasztikus volt a hangulat a stadionban, beleborzongtam amikor az egész stadion együtt énekelte a Nélküledet, majd a Himnuszt - fantasztikus volt mindezt élőben megtapasztalni. Ráadásul a B-középből szurkoltuk végig a meccset, a legfanatikusabb DAC-drukkerek társaságában. Maga a meccs - már ha szakmázunk - egy erős NB I.-es derbinek felelt meg, de a hangulat az mindent vitt. Örülök, hogy ott voltam Dunaszerdahelyen - és biztos vagyok benne, hogy nem ez volt az utolsó DAC-meccsem. Javaslom mindenkinek, aki fel akar töltődni, aki büszke a magyarságára. Egyébként voltak ott szurkolók például Miskolcról, Kazincbarcikáról, de körmendi ismerősökkel, jó barátokkal is találkoztam. Külön öröm volt számomra, hogy egy "földim" Király Gábor volt a mérkőzés díszvendége, amit többször is bemondtak a hagosba - jó érzés volt szombathelyinek lenni!

-Egyébként még nincs vége a mozgalmas napoknak, ugyanis hétfőn megyek futsalmeccsre, megünneplem, hogy a Haladás megnyerte az alapszakaszt, és ismét csatába indul a bajnoki címért. Majd szerdán megyek Körmendre, kosármeccsre, hogy élőben lássam, amint az MTE elveri a szomszédvári rivális Sopront. Már ha a család még kibír nélkülem pár napot! - zárta szavait Táncsics András.