Kihasználva a bajnoki szünetet több NB I.-es kosárlabdacsapat is edzőmérkőzést játszott a hétvégén. A Sopron KC az osztrák középcsapat BBC Nord Dragonz együttesét fogadta, és verte meg magabiztosan 95-53-ra. A soproniak új – korábban Körmenden is megforduló – játékosa, Maliek White most debütált, 15/3 ponttal mutatkozott be. A Debrecen a Nyíregyházát látta vendégül. Viszonylag simán, 80-68-ra nyerte a szomszédvári derbit a DEAC – egy 22-9-es első negyed után.