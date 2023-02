Lipovics Gyula néven született, családnevüket 1928-ban változtatták Lórántra. A kőszegi líceumban kezdett sportolni, tizenhat éves volt, amikor a Kőszegi Sport Egylet (KSE) igazolt labdarúgója lett. Parádés játéka miatt felfigyeltek rá és bekerült az ifjúsági válogatottba, a középiskola harmadik osztályát 1941-ben már Szombathelyen, a Szombathelyi FC játékosaként kezdte. Két év múlva a második bécsi döntéssel visszakerült Nagyváradra igazolt, első NB I-es mérkőzését a partiumi város egyesülete, a NAC színeiben a Szolnok ellen balösszekötőként játszotta, első bajnoki gólját pedig 1943. november 21-én, a Gamma ellen szerezte. A NAC 1944-ben sporttörténelmet írva első nem fővárosi együttesként lett magyar bajnok, soraiban Lóránt Gyulával. Ezt követően rövid kitérőt tett a Nemzeti Vasas együttesébe, 1945-től a román bajnokságban, a Nagyváradi Szabadság és az Aradi ITA játékosaként szerepelt, e csapattal az 1946/47-es idényben román bajnoki aranyat ünnepelhetett.

Magyarországra 1947-ben tért vissza, a Vasasban folytatta, majd a sportélet szocialista átszervezése során a legjobb játékosokkal megerősített Budapesti Honvédba került olyan világklasszisok mellé, mint Budai II László, Bozsik József, Grosics Gyula, Kocsis Sándor és Puskás Ferenc. A csapattal három bajnokságot nyert (1952, 1954, 1955). 1956 után már csak a másodosztályban szerepelt, egy-egy idényt játszott a Budapesti Spartacus és az Egyetértés SC színeiben, pályafutását 1959-ben a Váci Vasasban fejezte be.

A válogatottban 1948-ban mutatkozott be, de csak 1952-től állandósította helyét. "Lóri", ahogy csapattársai hívták, pályafutása elején eleinte csatárt (többnyire jobbszélsőt), majd fedezetet, azután szélsőhátvédet játszott, igazi helyét a védelem közepén találta meg, a legendás Aranycsapat középhátvédjeként az együttes pillérévé vált. Kivételes taktikai érettsége pompás fejjátékkal, nagyszerű ütemérzékkel és keménységgel párosult. Kiváló fizikuma, tökéletes erőnléte mellett nagyszerűen helyezkedett, biztosan, keményen szerelt, sikerrel kapcsolta ki a játékból az ellenfelek középcsatárait. A zárkózott természetű Lóránt a pályán kívül is példásan sportszerű életet élt.