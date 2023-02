Több külföldön szereplő magyar labdarúgó is eredményes hétvégét tudhat maga mögött: új csapatában gólt szerzett Kleinheisler László, Koszta Márk, Németh András és Nikolics Nemanja is. Nikolics Nemanja Cipruson, a listavezető AEK Larnaca mezében góllal mutatkozott be, csapata 3-1-re nyert. Németh András másodszor állt be csereként a német másodosztályban 2. helyen álló Hamburgba, négy perc is elég volt neki, hogy megszerezze első gólját – a Hamburg 2-0-ra nyert a Rostock vendégeként. Keinheisler László is a második bajnoki mec - csén szerezte meg az első gólját – kezdőként – a görög Panathinaikoszban. A Pana 2-0-ra győzött a Lamia ellen. Koszta Márkot az orosz Torpedo Moszkva adta kölcsön az izraeli élvonalban utolsó Maccabi Bnei Rainának, első mec - csén csereként beállva pontot érő gólt fejelt a Hapoel Tel-Aviv ellen (1-1).