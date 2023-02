Idén 744 csapat indult és vett részt a versenysorozatban, közülük került ki korcsoportonként a legjobb 8 fiú és 8 lánycsapat, összesen közel 672 sportoló jutott el az országos döntőig. A Komáromban megrendezett tornát a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) megbízásából a Komárom-Esztergom Vármegyei Diáksport és Szabadidő Egyesület szervezte. Vas vármegyét a Zrínyi Ilona-, a Derkovits Gyula- és az Oladi Általános Iskola csapatai képviselték.

Az I. korcsoportos fiúk között a szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola gárdája a két négyfős csoportból a B jelűbe került. Vadász Gáborék előbb 3-1-re verték a paksi Deákot, majd 4-0-val ütötték ki a mélykúti Szent Tamás gárdáját. A miskolci Szent Imre alakulatával nem bírtak, 1-3-ra kikaptak, ezzel csoportmásodikként zártak és bejutottak az elődöntőbe, ahol a budapesti Vajda-iskola alakulata várt rájuk. A fináléért vívott csata izgalmas, fordulatokban gazdag meccset hozott, amelyet 4-3-ra nyert meg a Zrínyi Ilona Általános Iskola gárdája.

A döntőben azzal a miskolci Szent Imrével találkoztak össze ismét, amellyel szemben a csoportmeccsek során 3-1-re kikaptak, így megvolt a lehetőség a visszavágásra. A borsodi együttes azonban ezúttal is jobbnak bizonyult és magabiztos 4-0-ás sikert aratva hódította el a bajnoki címet. A torna legjobb játékosai között a zrínyis Rácz Maximillián is különdíjat kapott remek egyéni teljesítményéért. Ugyanebben a korcsoportban a lányok mezőnyében is indult Zrínyi-csapat. A szombathelyiek győzelem nélkül, egy döntetlennel zárták a csoportmeccseket, a helyosztókon pedig sima 4-0-ás vereséget szenvedtek a budapesti Vajdától, így a tornát a nyolcadik helyen fejezték be.

A II. korcsoportosok között csak a fiúk mezőnyében drukkolhattunk ismét a zrínyiseknek, akik a csoportmeccseken ugyan csak egy pontot tudtak szerezni a pitvarosi Petőfi-iskola floorballosai ellen, a helyosztók során azonban alaposan megszórták magukat a szombathelyiek. A fővárosi Eötvöst 6-0-val küldték haza, ezzel a hetedik helyen végeztek.

A III. korcsoportos fiúk között a szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola állította csatasorba alakulatát. Sajnos sok sikerélménnyel nem gazdagodtak a vasiak, akik mindegyik csoportmérkőzésüket elveszítették és a 7-8. helyért vívott helyosztón is alulmaradtak a miskolci Gyarmatival szemben, így nyolcadik helyen zártak. A lányok között az Oladi Általános Iskola legjobb eredménye egy döntetlen volt a csoportmeccsek során, amelyet a mélykúti Szent Tamás ellen könyvelhetett el. A szigetszentmiklósi Ádám-iskola, valamint a paksi Deák egyaránt jobbnak bizonyult a vasiaknál. A 7-8. helyért zajló összecsapáson egyetlen góllal, 1-0-ra maradtak alul a berkesdi Fekete István Általános Iskolával szemben.

A IV. korcsoportban a Zrínyi fiú csapata a miskolci Hermannal, a jászberényi Nagyboldogasszonnyal és a székesfehérvári Vasvárival került egy kvartettbe, amelyben az ellenfelek rendre jobbnak bizonyultak a szombathelyieknél. A 7-8. helyért a bölcskei Kegyes József Általános Iskola gárdájával mérkőztek meg a zrínyisek, akik szoros meccsen, 3-2-re kikaptak Tolna vármegyei riválisuktól, így a floorball diákolimpia országos döntőjében végül nyolcadikak lettek.