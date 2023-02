Szombaton a Falco a Szolnok vendégeként lépett pályára (80-78-ra kapott ki), az elmaradt 19. forduló meccsét pótolták a felek – ezzel kiegyenesedett a tabella, minden csapat 21 bajnokit játszott eddig. Az alapszakaszból már csak öt forduló van hátra.

A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a tabella élén áll, az alapszakasz-elsőségért küzd. Egy győzelemmel többet számlál, mint üldözője, a Szolnok, ráadásul az egymás elleni mérlege is jobb legfőbb riválisával – emiatt némileg azért nyugodtabban várhatja a pontvadászat folytatását. A Falco játszik még az Oroszlánnyal, a remek szezont futó ZTE-vel, a Szegeddel, a vasi rivális Körmenddel és a feltámadóban lévő Albával. A zalaegerszegi és a székesfehérvári kirándulás bizony nehéz túrának tűnik, a másik három meccsen azért kötelező a győzelem. Összegezve: a papírforma alapján jó esélye van a szombathelyi alakulatnak arra, hogy megőrizze helyét a tabella élén. Már csak azért is, mert a Szolnoknak is nehéz a sorsolása, hiszen utazik még Zalaegerszegre, Körmendre és Székesfehérvára (míg fogadja a Szegedet és a Honvédot).

A Falco-Fulcano Energia KC Szombathely további menetrendje, március 4.: Oroszlány–Falco. Március 11.: ZTE–Falco. Március 18.: Szeged–Falco. Március 25.: Falco–Körmend. Április 1.: Alba–Falco.

A hullámzóan teljesítő Egis Körmend egyelőre a tabella 9. helyén áll – ugyanúgy 11 győzelmet számlál, mint a 6. Sopron, a 7. DEAC és a 8. Paks. Nagy a tülekedés, sokan szeretnének bejutni a legjobb nyolc közé. Most már sokat nem lehet hibázni. A Körmend a közvetlen riválisai közül összecsap még a Debrecennel és a Pakssal is. A Körmend a Magyar Kupáról már lemaradt, vélhetően a play-offról nem szeretne..

Az Egis Körmend további menetrendje, március 4.: Nyíregyháza–Körmend. Március 11.: Körmend–DEAC. Március 18.: Körmend–Szolnok. Március 25.: Falco–Körmend. Április 1.: Körmend–Paks.

A magyar férfi kosárlabda-válogatott a héten lezárja a világbajnoki selejtező-sorozatot: csütörtökön Litvániában lép pályára, majd vasárnap Szombathelyen fogadja Bosznia-Hercegovinát. Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány csapata már Kecskeméten tréningezik. A keretben ott van a Falco két játékosa, Perl Zoltán és Keller Ákos – akik szombaton már haza sem jöttek Szombathelyre Szolnokról, egyből Kecskemét felé vették az irányt. A válogatott történetének első világbajnoki szereplése csak abban az esetben valósulhat meg, ha Montenegró mindkét hátralévő meccsét elveszíti, az Ivkovics-legénység pedig mindkét találkozóját megnyeri

Menetrend, csütörtök, 18.30: Litvánia–Magyarország. Vasárnap, Szombathely, 19.30: Magyarország–Bosznia-Hercegovina.