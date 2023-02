A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely NB I.-es kosárlabdacsapata az elmúlt években a magyar bajnokság meghatározó – ha nem a legjobb – csapatává nőtte ki magát. A legutóbbi öt bajnoki döntőben ott volt a sárga-fekete gárda, a legutóbbi három kiírást pedig meg is nyerte. És közben egy Magyar Kupa-trófea is bekerült a vitrinbe. A szombathelyi élcsapat ráadásul hosszú ideje jelen van a nemzetközi porondon – szép eredményekkel emeli a magyar kosárlabda presztízsét szerte Európában. Kezdetben a FIBA Európa Kupában „edződött” a gárda, az utóbbi négy szezonban azonban már a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelt. A 2022/2023-as szezonnak természetesen címvédőként futott neki – a címvédés reményében. Ennek megfelelően teljesít a csapat, a tabella élén állva várja a bajnoki folytatást.

De a sárga-fekete klub nem csak a pályán tör a csúcsok felé - a klubvezetés is tartja a lépést a játékosokkal. A klubiroda munkatársai ontják az ötleteket, igyekeznek maximálisan kiszolgálni a szurkolókat. Remekül működik, élő a honlap, a klub jelen van az online tér minden "frontvonalán" - egyre nő a Falco-követők, a Falco-szurkolók száma. Több olyan program is sikerrel fut, amelynek az a célja, hogy a játékosokat, a szakmai stáb tagjait közelebb hozza a drukkerekhez. Nem a jelen sikereiben fürdőzik a klubvezetés, már a sikeres jövőt is alapozza.

Minderről beszél Tóth Dávid kommunikációs és marketingmenedzser a videóban.