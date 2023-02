Már 67. alkalommal rendezték meg a Bocskai István Nemzetközi Ökölvívó Emlékversenyt Debrecenben. Az idén 26 ország, 279 ökölvívója mutathatta meg tudását az ötnapos erőpróbán. A Fitt-Box Ökölvívó Egyesület színeit három versenyző képviselte az egyik legrangosabb hazai tornán.

Hámori Luca (66 kg) a szerb Nikolovski Anastasin ellen kezdett. A tőle megszokott pontos bunyót hozta, egyhangú pontozással győzött. Második mérkőzésén egy rendkívül szoros meccset bokszolt lengyel riválisával, a kétszeres Európa-bajnoki ezüstérmes Rygielska Anetával. Harcosan küzdött, feszített volt a tempó, folyamatos ütésváltásokkal, végül a bírák a lengyel ökölvívót látták jobbnak – Hámori végül megosztott pontozással vereséget szenvedett.

Forrás: VN/Fitt-Box ÖE

Jankó Krisztián (71 kg) a regnáló világbajnokkal, az ukrán Zakharie Vyuriival csapott össze. Sérüléssel bajlódva is szépen beleállt a küzdelembe, voltak jó megoldásai, ami azonban nem bizonyult elégnek, az ellenfél győzött.

Buza Rafael (67 kg) a svájci Meier Felix ellen nyitotta a tornát. Az első menetben határozottan és technikásan bunyózott. Majd a lendülete kicsit alábbhagyott, de így is uralta a csatát, győztesen hagyta el a szorítót. Az elődöntőbe jutásért a szlovén Petric Nejc következett. Rafael a mérkőzés elején nem tűnt túl frissnek, de akkor is voltak szép megoldásai. Aztán szorossá vált a meccs, erős ütésváltások voltak, végül a szlovén bunyós harcolta ki a diadalt.

Forrás: VN/Fitt-Box ÖE

– Jankó Krisztián friss sérüléssel indult útnak Debrecenbe, ennek ellenére szépen helytállt a világbajnok ukrán versenyző ellen, keményen, megfontoltan bokszolt – kezdte az értékelést Varsányi Áron, a Fitt-Box Ökölvívó Egyesület vezetőedzője. – Hámori Luca a második mérkőzésén nemzetközi szinten is magasan jegyzett riválissal került össze. A pontozás is azt tükrözte, hogy kiélezett volt a küzdelem. Az első menetet mi nyertük, a másodikat szűken a lengyel lány és a harmadik ide és oda is adható volt. Luca elővette az igazi harcos énjét, amivel a jövőben nagy meglepetéseket okozhat nemzetközi porondon. Buza Rafael első éves felnőttként kóstolt bele a nemzetközi mezőnybe, szépen, jó megoldásokkal dolgozott, a koncentrációra kicsit nagyobb hangsúlyt fektetve tovább is juthatott volna. Összességében remek volt az idei Bocskai évkezdésnek, hiszen a népes mezőny lehetőséget biztosított az éles meccsek mellett a sparringolásra is.