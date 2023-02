A magyar csapat a Barti – Fördős (Pápai, 46.), Turányi, Kovács L., Németh H. – Nagy V., Papp (Nagy F., 62.), Csányi (Fenyvesi, 46.), Szabó V. (Palakovics, 72.) – Kaján (Németh L., 62.), Vágó (Csigi, 85) összeállításban szerepelt.

Jól kezdték a találkozót, irányították a játékot a magyarok. Az első félidőben igyekeztek letámadni ellenfelüket a magyarok és kapuralövésekig is eljutottak. A finnek azonban a 21. percben megszerezték a vezetést Collin találatával (0-1). A kapott gól megfogta a válogatottat és a szünetig a finnek még kétszer betaláltak: Koivisto (35.) és Danielsson (43.) növelte csapata előnyét (0-3). A második játékrészre két helyen változtatott Margret Kratz szövetségi kapitány: Fenyvesi Evelin (Csányi Diána helyett) és Pápai Emőke (Fördős Beatrix helyén) szállt be. A 67. percben újabb finn támadás ért véget góllal, Sallstrom vette be Barti hálóját (0-4). A finnek svédországi légiósa mesterhármast szerzett a találkozón, a 77. (0-5) és a 79. percben is eredményes volt (0-6). A hajrában, a 84. percben Summanen egy szabadrúgást váltott gólra (0-7), majd a 88. percben egy szép támadást követően Danielsson állította be a 8-0-s végeredményt.

– Hat kulcsjátékosunk is hiányzott a kezdőcsapatból és az első három kapusunk sem tudott elutazni velünk, akik rendszeresen szerepelnek a válogatottban. Az ilyen ellenfelek ellen viszont szükségünk lenne a tapasztalt kerettagokra is. Az első 20 percben irányítottuk a mérkőzést, de ezt a kapott gólok után nem tudtuk folytatni. Az ellenfél találatai nagyon megfogták a csapatot és nem tudtunk helyzeteket kialakítani, védekezni kényszerültünk a találkozó végéig, nagyon nehéz mérkőzés van mögöttünk – nyilatkozta Margret Kratz szövetségi kapitány.

A magyar válogatott kedden Horvátország ellen lép pályára.