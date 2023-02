ETO FC Győr–Haladás

Győr, ETO Park, vasárnap, 14 óra. V.: Takács T.

Előzetes - 14 órai kezdettel a nagy hagyományokkal bíró, nyugat-dunántúli zöld-fehér rangadón az ETO FC Győr otthonában lép pályára a Szombathelyi Haladás NB II.-es labdarúgócsapata.

A győriek télen négy játékost igazoltak, a korábban a Lurkóban, az Illés Akadémián, a Haladás VSE-ben és a Szombathelyi Haladásban is szereplő Keresztes Krisztiánt Dorogról, valamint Nicolás Morínigót Paraguayból, Csontos Dominikot Mezőkövesdről, míg Szendrei Ákost Dunaszerdahelyről – utóbbi kölcsönbe érkezett a Rába-partjára. Korábban eligazolt Kovács István, Benczenleitner Barna, csütörtökön pedig Vincze Ádám és Bacsa Patrik távozását is bejelentették a zöld-fehérek. A győrieket erősíti a tavaly nyáron Szombathelyről távozott Kiss Bence, valamint Priskin Tamás is. A vezetőségben is megtalálható a korábbi Haladás-vonal: Tóth Miklós az ETO klubigazgatója. Több, NB I.-es rutinnal is rendelkező futballista található az ETO keretében: Kovácsik Ádám, Babati Benjamin, Kiss Máté, Fodor Ferenc. A győriek házi gólkirálya három-három góllal Babati és Borsos Filip. Az ETO a tavaszi rajton úgy játszott 1-1-es döntetlent Szegeden, hogy a 88. percig vezetett – Lacza jegyezte a kisalföldiek találatát. A Rába-parti gárda az eddig lejátszott 21 fordulóban 7-7 győzelmet, döntetlent és vereséget gyűjtött be, 23 gólt szerzett és 20-at kapott – 28 pontjával a 8. helyen tanyázik. A vasiak a nyitányon hazai pályán váratlan vereséget szenvedtek: 1-0ra kikaptak a Nyíregyházától – a vasi zöld-fehérek 28 ponttal a 7. helyen állnak a tabellán.