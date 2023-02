Udvarias vendégnek bizonyult vasárnap Szegeden a Haladás: a 3-0-ra elveszített meccsen tulajdonképpen három gólt ajándékoztak a hazaiaknak. Az elsőnél hagyták, hogy az előrehúzódó Könczey hosszú métereken át vezesse a labdát, majd távolról kapura lőjjön. A másodiknál Bosnjak után Csató is elengedte a lapos beadást, Kundrák pedig góllal köszönte a ziccert. A harmadiknál Kővári a bal szélről indulva két védőt is kicselezve állította be a 3-0-ás végeredményt.

– Fájó vereséget szenvedtünk, egyenrangú ellenfelei voltunk a hazai csapatnak, de míg a szegediek gólra váltották helyzeteiket, mi kihagytuk azokat – mondta Hipp. – Az elsó gól gyakorlatilag megpecsételte a sorsunkat, ezt követően a szegediek visszaálltak és kontráztak. Játékosaim akartak, de ahogy említettem is, a kapu előtt határozatlannak bizonyultak. A futball ilyen, de fel kell emelnünk a fejünket és készülünk a vasárnapi, Siófok elleni bajnokira.

Pénteken írta alá szerződését és mivel sikerült időben elintézni a papírjait, szombaton már a Szegedre induló buszon ült a Haladás új igazolása, Csonka Bonifác. A védő vasárnap már a meccskeretben volt, de még nem lépett pályára. A fővárosban született játékos a Puskás Akadémián nevelkedett, majd Csákvárra került, két szezonban is alapembernek számított. Ezt követően a román másodosztályú Csíkszereda gárdájában játszott, majd 2021 nyarán az ETO FC Győrhöz igazolt. Az NB II.-ben összesen 82 bajnokin szerepelt. Télen közös megegyezéssel távozott a Rába-partjáról és a szezon végéig a Haladáshoz igazolt. A 25 éves, 192 centiméter magas belső védő futballozott az U16-os, U17-es, U18-as, U19-es válogatottban is.

– Miután távoztam Győrből, a menedzserem szólt, hogy a Haladás belső védőt keres – mondta Csonka. – Nem sokat gondolkodtam, pár napra eljöttem próbajátékra Szombathelyre és persze én is kíváncsi voltam az itteni körülményekre. Minden nagyon gyorsan alakult, hiszen hamar megegyeztünk. Korábban Mészöly Gézánál szerepeltem a korosztályos válogatottban, ő már tehát jól ismert. Hogy milyen emlékeim vannak a Haladásról? Amikor Győrött játszottam, nem sok sikerélményem volt a Hali ellen, egy döntetlen mellett kétszer kikaptunk. Tudom, hogy a Haladás jó csapat és arról is meggyőződtem az elmúlt pár napban, hogy jó helyre kerültem. Ami az egyéni céljaimat illeti, szeretném beverekedni magam a kezdőcsapatba – tisztában vagyok vele, hogy ezt nem adják könnyen, meg kell dolgoznom érte. Ha ez sikerül, olyan teljesítményt szeretnék nyújtani, amivel a csapatot hozzásegítem a céljai eléréséhez.

Az NB II. további eredményei: Siófok–ETO FC Győr 0-1, Soroksár–Nyíregyháza 2-2, Kazincbarcika–Mosonmagyaróvár 0-2, Gyirmót–Budafok 2-1, Szentlőrinc–Dorog 0-0, Tiszakécske–Csákvár 1-1, Ajka–Diósgyőr 0-1, Pécs–Kozármisleny 0-0.