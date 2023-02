A sportszervezetek képviselői először Markó Edina prezentációját hallgatták meg. A szombathelyi Illés Akadémia női szakágának szakmai vezetője, a Haladás Viktória NB I-es csapatának vezetőedzője a Simple Női Liga létszámemelésének első tapasztalatairól beszélt. Markó Edina az előadására készülve kikérte a bajnokság valamennyi vezetőedzőjének véleményét, így téve még hitelesebbé az általa elmondottakat. Szavaiból kiderült, hogy a sportszervezetek többsége látja azokat a pozitív kimeneteket – jobb területi lefedettség, szélesebb körű finanszírozás, az akadémiákról kikerülő játékosok bővebb felvevő piaca, stb. – amelyek a létszámemelés hozadéka lehet. Az előadásban elhangzott az is, hogy a Simple Női Liga sportszervezeteinek többsége igényelné a bajnokság mérkőzésszámának növelését.

A második prezentációban Margret Kratz szövetségi kapitány azt vizsgálta, milyen hatással van a Simple Női Liga átlagéletkorának csökkenése a válogatott csapatokra. A szövetségi kapitány statisztikai kimutatásokkal együtt mutatta be azt a folyamatot, a válogatott stábja hogyan monitorozza a Simple Női Liga csapatait, milyen kritériumrendszer alapján értékeli őket – szem előtt tartva azt is, hogy az A-válogatott öltözőjének ajtaja is szélesre van tárva a fiatalok előtt.

Csertői-Juhász Anita, az Illés Akadémia női akadémiájának igazgatója a női akadémiák tapasztalatairól és arról a piramis-rendszerről (akadémia, Kiemelt Képzési Központok, Grassroots-klubok) tartott előadást, amely meghatározhatja a női labdarúgás jövőjét. A roppant kritikus (helyenként önkritikus) előadás nagy sikert aratott a hallgatóság körében.

A női szakág új vezetője a 30 éves Dénes Dorka lett. A korábbi támadó futballozott a Hegyvidék SE, a Győri Dózsa, a Bp. Honvéd, 2014/15-ben a Viktória FC, aztán az ETO FC Győr együttesében illetve szerepelt Marosvásárhelyen, a román élvonalban is. Majd 2019-ben, egy súlyos betegség következményeként vonult vissza. A megfelelő képzések elvégzése után dolgozott edzőként, technikai vezetőként, valamint az M4 sportcsatorna szakkommentátoraként segítette a női labdarúgást. 2021 januárjától másfél évig az MLSZ Budapesti Igazgatósága munkatársa volt, majd 2022 nyarán került a női szakág munkatársaként a szövetség központjába.